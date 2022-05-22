ВЦИОМ: пандемия и дистант не помешали школьникам готовиться к ЕГЭ

ВЦИОМ: пандемия и дистант не помешали школьникам готовиться к ЕГЭСоциологи провели опрос учителей перед сдачей экзаменов
Российским школам удалось качественно подготовить выпускников к экзаменам, считает большинство учителей, опрошенных ВЦИОМом. Социологи спрашивали респондентов, смогли ли они подготовить учеников к успешной сдаче как ОГЭ (его сдают после 9-го класса), так и ЕГЭ (после 11-го класса) за время пандемии. 16% педагогов ответили, что «однозначно смогли», 46% – «скорее смогли», 25% признались, что «скорее не смогли», а 8% – «однозначно не смогли». Затруднились ответить 5% опрошенных учителей. Всего в опросе поучаствовало 632 человека из всех федеральных округов с 25 по 30 марта. С его результатами ознакомились «Ведомости».
С 2020 г. по решению региональных властей в школах вводились ограничительные меры, не позволяющие учиться в классах. Кроме того, при необходимости руководство школ отправляло учеников на дистанционное обучение. ОГЭ стартовал в 2022 г. 19 мая, а ЕГЭ начинается 26 мая.
«Сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ школьники, которые два года назад, в 9-м классе [в 2020 г.], не сдавали ОГЭ – он был отменен [из-за пандемии]. И они не ощутили, каково это, и сейчас очень сильно нервничают, истерят, даже в больницу попадают», – говорит член совета профсоюза «Учитель», преподаватель математики в школе № 24 Оренбурга Елена Щукина. Сейчас нет риска, что выпускникам 2022 г. будет тяжелее сдать ЕГЭ из-за отсутствия тренировки на ОГЭ 2020 г., говорит директор московской школы № 548 Ефим Рачевский: «ОГЭ – это был лишь первый рубеж на дороге к ЕГЭ. За два года они делали столько пробных работ, столько тренировочных занятий, что я полагаю, готовность у них есть».
«Итоги ЕГЭ за 2021 г. показали, что уровень подготовки выпускников не снизился за время пандемии», – заявил «Ведомостям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. В 2022 г. Музаев ожидает повышения результатов школьников на ЕГЭ. Уже в 2021 г. тех, кто получил больше 81 балла по русскому языку, было почти 189 000 человек, что на 10 000 больше, чем в 2020 г., привел пример Музаев. С ним солидарна директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «В школе понимали, что нужно направить силы на подготовку детей, также многие использовали репетиторов, брали уроки в онлайн-школах», – заявила она.
Еще один вывод ВЦИОМа заключается в том, что «к вынужденному изменению порядка итоговой аттестации выпускников в период пандемии педагоги относятся положительно». В частности, 79% учителей выступают за полную отмену ЕГЭ для школьников, не планирующих поступление в вузы, а не согласны с ними 18% учителей. В 2020 и 2021 гг. такую практику ввел Рособрнадзор. Щукина говорит, что такая практика может помочь прежде всего детям, которые идут в 10-й класс не по своему желанию, а по желанию родителей и не готовы учиться так, чтобы без стресса сдать ЕГЭ на приличные баллы.
Всего в этом году на ЕГЭ заявилось 649 000 выпускников 2022 г. и 88 000 выпускников прошлых лет.