ВЦИОМ: пандемия и дистант не помешали школьникам готовиться к ЕГЭ

«Сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ школьники, которые два года назад, в 9-м классе [в 2020 г.], не сдавали ОГЭ – он был отменен [из-за пандемии]. И они не ощутили, каково это, и сейчас очень сильно нервничают, истерят, даже в больницу попадают», – говорит член совета профсоюза «Учитель», преподаватель математики в школе № 24 Оренбурга Елена Щукина. Сейчас нет риска, что выпускникам 2022 г. будет тяжелее сдать ЕГЭ из-за отсутствия тренировки на ОГЭ 2020 г., говорит директор московской школы № 548 Ефим Рачевский: «ОГЭ – это был лишь первый рубеж на дороге к ЕГЭ. За два года они делали столько пробных работ, столько тренировочных занятий, что я полагаю, готовность у них есть».