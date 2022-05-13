Целевой набор в вузы перейдет на портал «Госуслуги»

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин полагает, что целевой набор может решить проблему нехватки квалифицированных кадров у бизнеса. «Но это не должно быть снижением барьера на вход в систему образования», – сказал он «Ведомостям», пояснив, что бизнесу выгодно отбирать перспективных студентов – тех, у кого высокие баллы ЕГЭ, но которые не смогли пройти на бюджетные места, а также тех, кто поступает в ведущие вузы. При этом он предположил, что студенты-целевики могут через пару лет захотеть сменить специальность или направление подготовки, и, чтобы избежать таких рисков, порекомендовал бизнесу договариваться с теми, кто поступает в магистратуру.