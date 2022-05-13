Целевой набор в вузы перейдет на портал «Госуслуги»Работодатели смогут дистанционно выбрать будущих сотрудников
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила поправки в закон об образовании, по которым целевой набор студентов возможен будет только через портал «Госуслуги». Документ внесен в Госдуму 12 мая. Механизм подачи заявок от работодателей и проведение конкурса среди абитуриентов предлагается полностью погрузить в суперсервис «Поступление в вузы онлайн», который был запущен на «Госуслугах» в 2020 г. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в апреле 2022 г. сообщил, что «почти все вузы и их филиалы» уже подключились к сервису в 2022 г.
По мнению Яровой, новый механизм позволит сделать систему целевого набора в вузы, при котором за обучение студентов заранее платит будущий работодатель, прозрачнее и доступнее для абитуриентов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас поступить на целевое обучение могут лишь немногие «из-за закрытости системы и неконкурентности правил». Сейчас у многих вузов заключены договоры с компаниями и госорганами, а перечень организаций-заказчиков целевого обучения размещается на сайтах вузов. Например, МФТИ принимает на прикладную математику и физику абитуриентов, которые заключили договор с Российской корпорацией ракетно-космического приборостроения и информационных систем, Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина, НПО «Алмаз» и НИИ «Полюс», занимающимся лазерными технологиями.
В 2022 г. правительство РФ выделило квоту приема на целевое обучение – 10–30% от общего числа бюджетных мест на некоторые направления бакалавриата и специалитета и 5–20% на магистратуру. Всего в этом году 588 000 бюджетных мест. В пояснительной заметке отмечается, что «конкурс на внебюджетное целевое место будет проводиться исключительно между абитуриентами, подавшими [заявку] на это место в публичном порядке», т. е. через портал «Госуслуги».
В законопроекте речь идет о бюджетном целевом наборе и частных инвестициях. «Мы впервые формируем в России реальный механизм соотнесения запросов экономики и возможностей системы образования», – заявила Яровая. Абитуриенты через «Госуслуги» смогут заключать электронный договор на целевое обучение, а работодатель будет курировать студентов и принимать их на практику. После обучения работодатель будет обязан трудоустроить выпускника, а закончивший обучение целевик – проработать не менее трех лет. При этом заказчик обучения сможет увеличить срок обязательной отработки полученного образования.
В 2022 г. планируется отобрать пилотные регионы для отработки механизма, а с 2023 г. расширить его действие на всю Россию. В пояснительной записке приведена позиция Минцифры: работу портала «Госуслуги» придется корректировать, но это не потребует дополнительного финансирования. Законопроект «концептуально» поддержали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий науку и высшее образование, профильные министерства, госкорпорации и ряд вузов, также говорится в сопроводительных документах.
Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин полагает, что целевой набор может решить проблему нехватки квалифицированных кадров у бизнеса. «Но это не должно быть снижением барьера на вход в систему образования», – сказал он «Ведомостям», пояснив, что бизнесу выгодно отбирать перспективных студентов – тех, у кого высокие баллы ЕГЭ, но которые не смогли пройти на бюджетные места, а также тех, кто поступает в ведущие вузы. При этом он предположил, что студенты-целевики могут через пару лет захотеть сменить специальность или направление подготовки, и, чтобы избежать таких рисков, порекомендовал бизнесу договариваться с теми, кто поступает в магистратуру.
С ним согласен ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин. «Прием на целевое обучение наиболее эффективен на программах магистратуры, так как студенты на этом уровне образования подходят более осознанно к выбору направлений, – сказал он «Ведомостям». – А компании получают нужного специалиста уже через два года». Он сообщил, что совместные программы университетов и компаний также «чаще всего» запускаются именно в магистратуре.
По словам вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуарда Омарова, малый бизнес редко использует целевую квоту, предпочитая брать на работу уже людей с опытом. «Но готовить кадры, например, с 3-го курса вуза, приглашать студентов на производство на практику было бы интересно», – сказал он.