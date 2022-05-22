Госдума откроет новые возможности службы в российской армии

Госдума откроет новые возможности службы в российской армииДепутаты предложили снять предел в 40 лет для желающих стать контрактниками
В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, его авторами стали единороссы – председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Сейчас согласно закону о воинской обязанности и военной службе заключить первый контракт могут россияне до 40 лет и иностранные граждане до 30 лет. Минимальный возраст – 18 лет. Поправки предлагают исключить из закона верхний порог для поступления на контрактную службу впервые. Возрастной предел для бывших контрактников, решивших снова вернуться на службу, сохраняется на уровне 50 лет.
В Вооруженных силах сейчас служит 405 000 военнослужащих по контракту, следует из данных Минобороны. «Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», – говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что это будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским – медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др., – на военную службу по контракту.
Красов заявил, что внесение законопроекта не связано с проведением специальной военной операции на Украине. «Мы даем возможность заключать контракт и выполнять задачи в области обороны и безопасности людям, имеющим высокие профессиональные навыки. Мы понимаем, что по отдельным специальностям опыт приходит с годами: в 40–50 лет есть тот самый богатый опыт, который надо использовать и для оборонных целей», – сказал Красов. Вооруженные силы действительно могут испытывать дефицит многих специальностей, родственных гражданским, перечисленным в законопроекте, и снятие возрастного барьера позволит привлечь этих людей вне зависимости от ситуации, связанной со специальной военной операцией на Украине, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов.
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заняла осада «Азовстали» в Мариуполе. 20 мая представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту о завершении операции на «Азовстали» и «полном освобождении комбината» от украинских сил. Группировка, по словам Конашенкова, была заблокирована там 21 апреля
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что среди участников боевых действий немало граждан России старше 40 лет. Но они находятся на территории ДНР и Украины в качестве добровольцев, говорит он: к примеру, в составе двух батальонов и двух отрядов, созданных Союзом добровольцев Донбасса, числится около 1500 человек, но есть и другие.
«Большинство из них как раз в такой возрастной категории – и во многом потому, что поехали благодаря своим убеждениям», – сказал он. И хотя эти люди действуют под эгидой Минобороны, они не являются сотрудниками российской армии, отметил Бородай: «В законопроекте же речь идет о новых возможностях для военнослужащих-контрактников».
В марте – апреле многим добровольцам, желавшим заключить первый контракт для службы в Вооруженных силах в надежде участвовать в специальной военной операции, не удалось это сделать из-за возрастных ограничений, говорит один из добровольцев. Были трудности и с пропуском таких людей для службы в народной милиции и ЛНР, и ДНР, говорит источник, близкий к руководству ДНР. Принятие поправки позволит таким людям попасть в Вооруженные силы, говорят собеседники «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов