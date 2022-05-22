Госдума откроет новые возможности службы в российской армии

Красов заявил, что внесение законопроекта не связано с проведением специальной военной операции на Украине. «Мы даем возможность заключать контракт и выполнять задачи в области обороны и безопасности людям, имеющим высокие профессиональные навыки. Мы понимаем, что по отдельным специальностям опыт приходит с годами: в 40–50 лет есть тот самый богатый опыт, который надо использовать и для оборонных целей», – сказал Красов. Вооруженные силы действительно могут испытывать дефицит многих специальностей, родственных гражданским, перечисленным в законопроекте, и снятие возрастного барьера позволит привлечь этих людей вне зависимости от ситуации, связанной со специальной военной операцией на Украине, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов.