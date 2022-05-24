400 000 перенесших ковид россиян прошли углубленную диспансеризацию в 2022 году

400 000 перенесших ковид россиян прошли углубленную диспансеризацию в 2022 годуВсероссийский союз страховщиков проверил ход выполнения поручения президента
Углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19 за первые три месяца 2022 г. прошли 394 214 человек, подсчитали эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), опираясь на данные страховых компаний, работающих по ОМС. Исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
При этом в документе говорится, что возможность пройти расширенную программу обследований была у 9,1 млн человек. Они были включены в списки страховых компаний, которые готовятся на основе реестра сведений об оказанной помощи пациентам с COVID-19, эти данные в страховые ежемесячно направляют медорганизации.
Программа по углубленной диспансеризации для тех, кто перенес ковид в тяжелой или среднетяжелой форме, а также для людей с хроническими заболеваниями стартовала в России с 1 июля 2021 г. по поручению президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в апреле 2021 г.
Согласно поручению президента, программа должна была включать «дополнительные инструментальные и лабораторные исследования <...> на наличие поражений сердечно-сосудистой системы и иных систем, в том числе органов дыхания». 18 июня 2021 г. было выпущено соответствующее постановление правительства, которое определило правила углубленной диспансеризации.
Она проходит в два этапа, первый включает восемь исследований, а именно общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта и анализ на определение концентрации D-димера (белковой фракции) в крови, который помогает выявить признаки тромбообразования. По итогам первого этапа врачи должны определить риски и признаки развития хронических заболеваний и могут направить пациента на второй этап – он будет включать еще три исследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
В 2021 г. углубленную диспансеризацию прошли 2 млн человек, отмечает ВСС, при этом в списках страховых компаний в прошлом году было 9,4 млн потенциальных пациентов. Схожие данные в январе 2022 г. приводил и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Основными причинами низкой активности в прохождении углубленной диспансеризации в 2022 г. член совета по медицинскому страхованию ВСС Надежда Гришина называет «психологический барьер, боязнь второй раз посещать лечебное учреждение после перенесенного ковида, боязнь повторного заражения». При этом она напомнила, что страховые оказывают содействие пациентам, разъясняя, как они могут записаться на диспансеризацию.
Главный торакальный хирург Минздрава Петр Яблонский заявил о необходимости углубленной диспансеризации, но признал, что «наши люди не любят обследований»: «Необходимо убеждать, аргументировать, чтобы люди чуть больше тревожились о своем здоровье. Мы готовы лечить и спасать, но, если есть возможность выявить болезнь на ранней стадии, искренне не понимаю, почему этим не воспользоваться».
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев напомнил, что постковидный синдром может привести к хроническим заболеваниям: «Должна быть и общая национальная программа информирования. Такая низкая дисциплина пациентов зависит от менталитета и небережливого отношения к своему здоровью».
Представитель пресс-службы Минздрава сообщил «Ведомостям», что почти за пять месяцев 2022 г. углубленную диспансеризацию прошли более 1,3 млн человек. «Почти у 61% из них выявлены заболевания, ассоциированные с осложнениями перенесенного COVID-19», – сказал он. В ведомстве сообщили, что информирование граждан осуществляется «в рамках межсекторального подхода»: страховыми компаниями и медицинскими организациями.
В 2021 г. на проведение углубленной диспансеризации правительство РФ выделило 4,7 млрд руб., из которых потрачено более 2,2 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ФОМС. На 2022 г. из федерального бюджета на углубленную диспансеризацию выделено 8 млрд руб.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева