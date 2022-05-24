400 000 перенесших ковид россиян прошли углубленную диспансеризацию в 2022 году

Она проходит в два этапа, первый включает восемь исследований, а именно общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта и анализ на определение концентрации D-димера (белковой фракции) в крови, который помогает выявить признаки тромбообразования. По итогам первого этапа врачи должны определить риски и признаки развития хронических заболеваний и могут направить пациента на второй этап – он будет включать еще три исследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.