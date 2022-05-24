Депутаты приняли в первом чтении законопроект с поправками в закон о СМИ

Депутаты приняли в первом чтении законопроект с поправками в закон о СМИКо второму чтению документ должен быть переработан
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который даст право Генпрокуратуре ликвидировать российские СМИ без суда. Согласно документу, генпрокурор и его замы будут вправе ввести запрет на распространение в России любых СМИ из страны, которая ограничивает работу того или иного российского СМИ. За одобрение инициативы проголосовал 361 депутат, еще четверо воздержались, против не голосовал никто.
Комитет Госдумы по информационной политике, ответственный за законопроект, рекомендовал его к принятию, но с условием, что в текст документа будут внесены правки. Такое решение было принято на его заседании 19 мая.
Перед голосованием на пленарном заседании Госдумы депутат от КПРФ Николай Осадчий спросил, как быть в случае, если СМИ «неумышленно» распространило данные, которые являются поводом для ликвидации медиа.
Законопроект, в частности, предлагает дать право генпрокурору или его заместителям блокировать и прекращать действие регистрации российских СМИ, если они распространяли недостоверные или фейковые данные о действиях армии или госорганов за рубежом (или дискредитировали их), публиковали информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, материалы с призывами к санкциям, несанкционированным митингам и др.
«Мы не упоминаем в законопроекте мотивы и помыслы [СМИ]. Пусть этим занимается суд. Решения мы предлагаем принимать генпрокурору или его заместителям. В этом случае уровень принятия решения гарантирует законность его принятия», – заявил один из авторов инициативы, первый зампред комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). Впрочем, он отметил, что ликвидированное СМИ имеет право пойти в суд и тот может отменить решение, тогда «ответственные лица понесут наказание».
Еще один коммунист – Алексей Куринный сказал, что, по его мнению, законопроект как раз нельзя считать зеркальным ответом западным странам: «Такой грубый асимметричный ответ – закрыли наше СМИ, а мы закрываем все СМИ с той стороны».
Законопроект был разработан комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и внесен в Госдуму 6 апреля группой депутатов разных фракций, кроме КПРФ. Луговой сообщал «Ведомостям», что главная задача – как раз возможность для зеркальных мер. После начала спецоперации на Украине в ряде стран прекратил вещание телеканал Russia Today, заблокированы сайты «Первого канала», НТВ, РЕН ТВ, «Пятого канала», телеканала «78», ТАСС, «Лента.ру» и др.
В Совете при президенте по правам человека (СПЧ) и в Союзе журналистов России (СЖР) ожидают, что законопроект будет серьезно доработан в части, касающейся российских СМИ. Глава СЖР Владимир Соловьев на заседании комитета по информационной политике предлагал вписать в законопроект возможность для СМИ устранить нарушения до отмены регистрации. «В крайнем случае можно предложить вариант с правом на ошибку: если есть претензии к СМИ, то оно может это исправить. Но и такого не хотелось бы, потому что сейчас и так достаточно ограничений наложено на СМИ», – сообщил Соловьев.
При этом Луговой в ходе пленарного заседания выступил категорически против введения периода для российских СМИ, за который они могли бы удалить нарушения.
Член СПЧ, глава Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев высказался против того, чтобы Генпрокуратура обладала правом ликвидировать СМИ: по его словам, механизмом регулирования деятельности СМИ всегда занимался Роскомнадзор и есть большие сомнения в необходимости привлекать Генпрокуратуру. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин говорил на заседании комитета, что ведомство готово делегировать Генпрокуратуре такие полномочия и считает это обоснованным. Председатель комитета Александр Хинштейн обещал, что ко второму чтению скорректируют механизм досудебной отмены регистрации СМИ на временное изъятие регистрации до устранения нарушений.