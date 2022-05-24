Депутаты приняли в первом чтении законопроект с поправками в закон о СМИ

В Совете при президенте по правам человека (СПЧ) и в Союзе журналистов России (СЖР) ожидают, что законопроект будет серьезно доработан в части, касающейся российских СМИ. Глава СЖР Владимир Соловьев на заседании комитета по информационной политике предлагал вписать в законопроект возможность для СМИ устранить нарушения до отмены регистрации. «В крайнем случае можно предложить вариант с правом на ошибку: если есть претензии к СМИ, то оно может это исправить. Но и такого не хотелось бы, потому что сейчас и так достаточно ограничений наложено на СМИ», – сообщил Соловьев.