Депутаты хотят ужесточить наказание за вождение без прав

Депутаты хотят ужесточить наказание за вождение без правПо мнению экспертов, эти меры не остановят самых злостных нарушителей
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения водителями, лишенными права управления. Авторами законопроекта выступили зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, депутаты Дмитрий Вяткин, Ярослав Нилов, Ирина Панькина, Дмитрий Певцов и Николай Новичков. Поправки были разработаны по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.
Поправки предполагают, что для лиц, повторно управляющих транспортным средством после того, как их лишили прав, будет увеличено административное наказание – по решению суда штраф будет устанавливаться в размере от 50 000 до 100 000 руб. Уголовная ответственность наступит в случае, если лишенный прав гражданин управляет авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Также отягчающим обстоятельством станет нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть пешехода, – оно будет повышать ответственность для водителей, не имеющих прав или лишенных их.
На основании обвинительного приговора у злостного нарушителя могут конфисковать автомобиль. Такая мера будет применяться к тем, кто многократно попадался за рулем автомобиля после лишения прав. О конфискации речь будет идти в случаях, когда водитель третий раз создает опасность на дороге, третий раз за год выезжает на встречку или в третий же раз за год превышает скорость более чем на 60 км/ч к разрешенной или управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже подвергался административному наказанию за пьяную езду.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в 2021 г. в суды поступило 102 124 дела по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 г. по сравнению с 2019-м число таких дел выросло на 25% – с 72 000 до 91 000. В 2020 г. почти на 15% выросло число погибших в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, каждое девятое из них было совершено лицом, лишенным прав. Число дел по факту управления транспортным средством лицом без прав, находящимся в состоянии опьянения, в 2021 г. составило почти 60 000, в 2020 г. их было 60 153, в 2019 г. – 54 126.
Законопроект поддержан Верховным судом России, правительством, Генпрокуратурой, МВД, Минюстом, ГИБДД, ФССП.
Нормы административного законодательства позволяют лицу многократно управлять транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея такого права, отметила Яровая. «В настоящее время по таким деяниям вообще отсутствует признак повторности. При этом многократные нарушения и публичное демонстративное неуважение к закону и пренебрежение ценностью жизни и безопасности граждан сегодня влечет одну и ту же ответственность», – отметила вице-спикер Госдумы.
Законодатель полагает, что эти меры могут в качестве угрозы существенных санкций оградить законопослушных водителей и иных участников транспортного движения от лихачей, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Но практика показывает, что какие бы страшные санкции ни были заложены в положения УК, они не останавливают нарушителей», – отмечает юрист.
Практику возвращения за руль злостных нарушителей подтверждает и президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, количество таких водителей «не меняется год от года» и ужесточение законодательства не сильно влияет на них. «Я не думаю, что данная мера позволит сильно улучшить безопасность дорожного движения, но вполне имеет место быть, и ее принятие негативно на водителях не скажется», – сказал «Ведомостям» Шапарин.