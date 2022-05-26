Депутаты хотят ужесточить наказание за вождение без прав

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в 2021 г. в суды поступило 102 124 дела по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 г. по сравнению с 2019-м число таких дел выросло на 25% – с 72 000 до 91 000. В 2020 г. почти на 15% выросло число погибших в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, каждое девятое из них было совершено лицом, лишенным прав. Число дел по факту управления транспортным средством лицом без прав, находящимся в состоянии опьянения, в 2021 г. составило почти 60 000, в 2020 г. их было 60 153, в 2019 г. – 54 126.