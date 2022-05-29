В 2020–2021 гг. на фоне пандемии заболеваемость менингитом и коклюшем снизилась

В Минздраве сообщили, что расширение НКПП проводится согласно Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 г. В дорожной карте к этому документу говорится, что в ноябре 2022 г. начнется проработка вопроса об иммунизации от коклюша детей старшего возраста и взрослых. А в ноябре 2024 г. Минздрав, Роспотребнадзор и еще ряд ведомств должны будут направить в правительство доклад с предложениями по определению подлежащего вакцинации от менингококковой инфекции контингента и схем вакцинации. Добавить прививку от менингита в НКПП планируется в 2025 г.