В 2020–2021 гг. на фоне пандемии заболеваемость менингитом и коклюшем снизилась

В 2020–2021 гг. на фоне пандемии заболеваемость менингитом и коклюшем снизиласьЭто было связано с введением ограничительных мер и ношением масок, считают эксперты
Заболеваемость коклюшем и генерализованными формами менингита резко сократилась в 2020–2021 гг. по сравнению с показателями допандемийного времени – 2018–2019 гг., следует из данных, подготовленных Росстатом для «Ведомостей». Коклюш и менингит – два опасных инфекционных заболевания, которыми в основном заболевают дети.
Как говорится на сайте Роспотребнадзора, особенно тяжело коклюш протекает у детей первых месяцев жизни – с остановкой дыхания, судорогами, поражением головного мозга; последствиями коклюша могут быть хронический бронхит, задержка психомоторного развития, неврозы, слепота, глухота и параличи. Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%.
Согласно данным Росстата, в 2018 г. коклюшем заболело 10 423 человека (9963 – в возрасте до 17 лет), в 2019 г. – 14 409 человек (13 537 детей). В 2020 г. число зарегистрированных случаев коклюша составило 6069 (5691 у несовершеннолетних), а в 2021 г. – 1108 (из них 1013 – дети). При этом за первые четыре месяца 2021 г. количество зарегистрированных случаев коклюша уже составило 593.
Генерализованная форма менингококковой инфекции в 2018 г. была зарегистрирована у 757 человек, она стала причиной смерти у 159 из них. В 2019 г. генерализованная форма менингита была выявлена у 873 человек, 151 из них умер, в 2020 г. – у 387 (69 умерло), в 2021 г. – у 315 (умерло 45). За первые четыре месяца 2022 г. эта форма менингита зарегистрирована у 181 человека.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов предположил, что снижение заболеваемости можно объяснить масочным режимом, так как «менингококковый менингит передается воздушно-капельным путем». «Думаю, именно благодаря ношению масок мы получили такой позитивный результат, особенно это видно по годам, когда было ужесточение таких мер, – сказал он. – Сейчас у нас практически отказ от ограничительных мер, и мы видим рост [заболеваемости]. Та же ситуация и с коклюшем».
Член Союза педиатров России, завотделом разработки научных подходов к иммунизации ЦКБ РАН Марина Федосеенко также связала падение уровня заболеваемости с локдаунами. Она ожидает всплеска заболеваемости «из-за возвращения к обычным условиям жизни нашего социума». Федосеенко считает, что «при возвращении к обычным условиям» единственный способ профилактировать рост заболеваемости – это вакцинация.
«Ведомости» писали 22 мая, что Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав с просьбой ускорить внесение в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) вакцинации от менингококковой инфекции и ревакцинации от коклюша, по которому НКПП сейчас предполагает прививать однократно. Закупки вакцин для НКПП осуществляются за счет федерального бюджета, но регионы также могут закупать вакцины и формировать календари вакцинации.
В Минздраве сообщили, что расширение НКПП проводится согласно Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 г. В дорожной карте к этому документу говорится, что в ноябре 2022 г. начнется проработка вопроса об иммунизации от коклюша детей старшего возраста и взрослых. А в ноябре 2024 г. Минздрав, Роспотребнадзор и еще ряд ведомств должны будут направить в правительство доклад с предложениями по определению подлежащего вакцинации от менингококковой инфекции контингента и схем вакцинации. Добавить прививку от менингита в НКПП планируется в 2025 г.