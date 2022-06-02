Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил очертания национальной российской системы образования«Ведомости» публикуют основные тезисы речи президента Российского союза ректоров
Национальная система образования должна опираться на научные и образовательные школы, возглавляемые ведущими российскими учеными. Об этом заявил президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ Виктор Садовничий на расширенном заседании Совета РСР.
О необходимости модернизации системы образования
Управление любой сложной системой, а образование именно таковой и является, требует периодического переосмысления подходов, принципов, форм и механизмов. На мой взгляд, именно сейчас мы можем еще раз взглянуть на историю нашего образования, определить лучшее, что в ней было, осмыслить результаты присоединения России к Болонскому процессу, а также итоги нашей работы в последние десятилетия. И опираясь на этот анализ и наши представления о современных вызовах и о будущем России, мы можем совершенствовать систему российского высшего образования. О необходимости модернизации действующей системы образования, учитывая возросшие требования к профессиям в условиях нового витка развития науки и технологий, еще в 2021 г. заявлял президент Владимир Путин.
<…> Современные тенденции развития высшего образования в последние десятилетия в мире, да и у нас, были неразрывно связаны с Болонским процессом. Я никогда не скрывал своего отношения к Болонской системе и всегда возражал против прямого копирования.
<…> Хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на процессы унификации систем высшего образования в Европе и в мире, тем не менее, страны продолжают развивать свои собственные национальные системы образования, повышая конкурентоспособность и инновационность своих университетов.
Об опыте МГУ
<...> В российской системе образования до 2011 г. основной формой обучения являлся специалитет, а в последние 10 лет существенно преобладает двухуровневая модель с сохранением специалитета по направлениям, имеющим особое общественно-государственное значение: медицина, высокотехнологичный сектор, фундаментальные исследования. При этом работают обе модели.
<...> Особо хотел бы подчеркнуть опыт Московского университета в этот период. Во-первых, мы сохранили подготовку по программам специалитета. Сейчас по 12 фундаментальным специальностям мы ведем обучение студентов. Во-вторых, мы ввели обучение по схеме, предложенной нами, – интегрированной магистратуры. Модель интегрированной магистратуры подразумевает возможность выпускникам бакалавриата продолжить обучение в магистратуре по тому же направлению. А образовательная программа магистратуры содержательно продолжает программу бакалавриата. Это позволило применить двухуровневую систему и сохранить высочайшее качество образования на основе фундаментальной подготовки.
Каждый студент, получив диплом бакалавра, имеет полную свободу завершить обучение и трудоустроиться или же продолжить обучение в магистратуре. По статистике более 90% наших выпускников выбирают именно интегрированную траекторию. Таким образом, подавляющее число студентов МГУ обучаются по шестилетним программам. Идея Московского университета ввести с 2011 г. модель интегрированной магистратуры прошла проверку временем и позволила избежать некоторых рисков прямого заимствования Болонской системы.
Что я имею в виду? Многим выпускникам уровня бакалавриата по высокотехнологичным и наукоемким направлениям не удается трудоустроиться по специальности. В ряде случаев происходит утечка талантливых специалистов из регионов в столичные образовательные организации, а также из российских университетов в зарубежные. Сократились возможности присваивать выпускникам дополнительные квалификации.
О национальной системе высшего образования
При обсуждении структуры национальной системы высшего образования, отвечающей современным внутренним и внешним вызовам, гарантирующей приоритетное обеспечение национальных интересов государства и его граждан, нам важно учитывать и обсуждать следующие аспекты.
Во-первых, это продолжение лучших традиций российской и советской образовательных систем с учетом положительного опыта последнего десятилетнего периода. Образование – это главный ресурс нашего развития. Во-вторых, это необходимость гармонизации и сохранения взаимного признания систем образовательных квалификаций РФ и стран Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других регионов мира. В-третьих, это сохранение привлекательности российской системы высшего образования для иностранных студентов. В-четвертых, это необходимость соблюдения всех прав выпускников вузов, принятых на обучение по действующим образовательным программам.
<…> Будущее российского образования должно опираться на сопряжение лучших признанных в мире традиций отечественного образования и того позитивного опыта, который был наработан за последние 20 лет. И прежде всего в опоре на наши мощные научные и образовательные школы, возглавляемые ведущими учеными.
Система должна быть основана на принципах фундаментальности, междисциплинарности, единства научных исследований и преподавания, разнообразия форм получения образования, гибкости образовательных и профессиональных траекторий, возможности получения дополнительных квалификаций, баланса фундаментальности образования и прикладного результата.
Иными словами, представляется целесообразным следующее. Во-первых, расширить практику обучения по программам специалитета в высокотехнологичных и имеющих общественно-государственное значение отраслях экономики. Во-вторых, закрепить модель обучения по программам интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях. В-третьих, обсудить вопрос о сохранении двухуровневой системы «бакалавриат плюс магистратура» для отдельных областей образования и подготовки иностранных специалистов. И во всех трех случаях предполагается продолжение обучения в аспирантуре.
Главное, наша система образования должна отвечать современным требованиям развития науки и технологий, реагировать на новые вызовы, стоящие перед нами.