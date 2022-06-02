Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил очертания национальной российской системы образования

Управление любой сложной системой, а образование именно таковой и является, требует периодического переосмысления подходов, принципов, форм и механизмов. На мой взгляд, именно сейчас мы можем еще раз взглянуть на историю нашего образования, определить лучшее, что в ней было, осмыслить результаты присоединения России к Болонскому процессу, а также итоги нашей работы в последние десятилетия. И опираясь на этот анализ и наши представления о современных вызовах и о будущем России, мы можем совершенствовать систему российского высшего образования. О необходимости модернизации действующей системы образования, учитывая возросшие требования к профессиям в условиях нового витка развития науки и технологий, еще в 2021 г. заявлял президент Владимир Путин.