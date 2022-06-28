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Общество

Средний балл ЕГЭ по биологии в 2022 году упал

Лучше всего выпускники школ продемонстрировали понимание эволюции
Анастасия Курилова
Артем Геодакян / ТАСС

Рособрнадзор опубликовал предварительные результаты ЕГЭ по одному из самых популярных экзаменов по выбору – биологии. Этот экзамен в 2022 г. сдавало более 109 000 человек (в 2021 г. — 127 000).

Биология с 2018 г. входила в тройку лидеров среди предметов ЕГЭ по выбору. В 2020 г. она была на третьем месте после обществознания и физики. В 2021 г. биология обогнала физику. В этом году тройка выглядела так: обществознание, биология и информатика.

Средний балл ЕГЭ по биологии у выпускников школ в 2022 г. снизился. Он составил 50,16 (в 2021 г. — 51,1). 

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что биология нужна для поступления в медицинские вузы, а также тем, кто интересуется генетикой, биотехнологиями: «Биологию не выбирают для сдачи ЕГЭ случайным образом». К примеру, для поступления в университет им. Н. И. Пирогова по специальности «медицинская кибернетика» необходимо показать высокие баллы ЕГЭ по биологии, а также по двум обязательным экзаменам – математике и русскому языку (минимальный балл по трем предметам - 240).

Министр образования и науки Валерий Фальков 29 апреля заявил, что медицинские, а также сельскохозяйственные специальности могут считаться приоритетными для государства. На них выделено 53 450 и 41 095 бюджетных мест соответственно.

Задания с кратким ответом не вызвали у выпускников школ затруднений, сказал «Ведомостям» представитель Рособрнадзора. Школьники хорошо решили простые биологические задачи по генетике и цитологии. Неплохо справились выпускники с интерпретацией хода и результатов биологических экспериментов.

«Также большинство участников [ЕГЭ] показали умение анализировать результаты наблюдений, представленные в виде таблиц, графиков, диаграмм, и делать выводы», – отметил собеседник в ведомстве. При этом участники ЕГЭ 2022 г. показали большее, чем их предшественники, понимание эволюции, подчеркнул он.

Учитель биологии Алексей Овчинников говорит, что экзамен по биологии постепенно усложняется последние годы. По его мнению, это делается, чтобы «постоянно держать школьников и учителей в тонусе». ЕГЭ с каждым годом все больше ориентировался на международное исследование PISA, оценивающее учебные достижения школьников, говорит Абанкина: «Теперь задания ЕГЭ проверяют не только знания, но умение школьников применять свои компетенции в решении задач, аргументировать и строить выводы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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