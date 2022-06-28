Средний балл ЕГЭ по биологии в 2022 году упал

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что биология нужна для поступления в медицинские вузы, а также тем, кто интересуется генетикой, биотехнологиями: «Биологию не выбирают для сдачи ЕГЭ случайным образом». К примеру, для поступления в университет им. Н. И. Пирогова по специальности «медицинская кибернетика» необходимо показать высокие баллы ЕГЭ по биологии, а также по двум обязательным экзаменам – математике и русскому языку (минимальный балл по трем предметам - 240).