Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения

В 2016 г. Путин и Абэ в Токио, во время первого за 11 лет визита российского лидера в Японию, договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курилах на основе российского законодательства (вопрос обсуждался с 1998 г.). В ноябре 2018 г. Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 г.



В январе следующего года Путин и Абэ проводили по этому вопросу переговоры, ставшие их 25-й двусторонней встречей. Эти переговоры, однако, не привели к результату. Стороны условились продолжать диалог по вопросу Курил и мирного договора на уровне глав МИД. Абэ в июле 2019 г. заявлял, что намеревался заключить мирный договор с Россией до официального истечения своих полномочий (в 2021 г.). Новый премьер Японии Фумио Кисида после своего избрания в октябре 2021 г. хотя и заверил в намерении заключить мирный договор, но подчеркнул, что Южные Курилы Токио считает своей территорией.