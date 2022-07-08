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Общество / Политика

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения

Стрелявший объяснил свой поступок недовольством политикой Абэ
Илья Лакстыгал
Reuters

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ днем 8 июля умер после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Об этом заявил врач больницы Медицинского университета Нары Фукусима Хидэтада на пресс-конференции, передает телеканал NHK. Политику было 67 лет.

Нападение произошло утром того же дня в 11.30 (5.30 мск) перед станцией Ямато-Сайдайдзи железной дороги Кинтэцу в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов. Решение о поездке Абэ в Нару было принято накануне вечером, передает NHK со ссылкой на источники в партии.

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Покушение на Синдзо Абэ

На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки – по данным Kyodo, прозвучало не менее двух выстрелов. После второго выстрела, передает NHK со ссылкой на свидетеля, экс-премьер потерял сознание. У Абэ произошло внутреннее кровотечение. Репортер агентства Kyodo также сообщает, что момент нападения был похож на взрыв, а после выстрелов был виден белый дым. Ствол оружия, которое было у нападавшего, был обмотан изолентой. NHK сообщает, что оружие, изъятое полицией, оказалось самодельным.

Абэ умер в больнице 17.03 по местному времени, заявил врач Медицинского университета Нары. По его словам, рана оказалась достаточно глубокой, чтобы достичь его сердца. Официальной причиной смерти названа потеря крови.

Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны). Он стрелял в спину политику из толпы с расстояния примерно в 10 метров.

Как сообщает телеканал со ссылкой на видео, записанное на месте происшествия, первые 20 секунд нападавший наблюдал за экс-премьером из толпы, а еще через 40 секунд потянулся в сумку за оружием и направился под углом со спины к Абэ. После выстрелов он попытался бежать с места происшествия.

Однако в итоге Ямагами был задержан полицией по подозрению в покушении на убийство. Как также передает NHK со ссылкой на источники в полиции, Ямагами объяснил свое нападение недовольством политикой Абэ на посту премьера, отметив, что «затаил обиду» на него. В чем конкретно она заключалась, не уточняется. По данным телеканала, при обыске в доме нападавшего была найдена взрывчатка.

МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

Действующий премьер Японии Фумио Кисида заявил, что шокирован случившимся. Он вернулся в свой офис в Токио на вертолете из префектуры Ямагата, где проводил предвыборную кампанию.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования матери и жене Синдзо Абэ. «Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», – говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство Абэ «чудовищным нападением». «Мои мысли – с семьей и близкими великого премьер-министра. Франция – рядом с японским народом», – написал Макрон в своём Twitter.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ добровольно ушел в отставку после восьми лет у власти чуть меньше чем за два года до гибели, 28 августа 2020 г. Причиной того, что политик покинул свой пост на год раньше официального окончания полномочий, стала болезнь — язвенный колит. До этого Абэ был также премьером в 2006-2007 г. ровно год, покинув пост также по состоянию здоровья. Абэ дольше всех в истории Японии занимал премьерский пост. Он стал в целом первым в послевоенной японской истории, с 1948 г., кто возглавлял правительство после перерыва и находился на должности премьер-министра больше двух лет.

За время на посту Абэ активизировал налаживание отношений с Москвой и, в первую очередь, пытался урегулировать территориальный спор с Россией вокруг Курильских островов: четыре острова южной части гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) Токио считает своей «оккупированной» территорией; Москва утверждает, что эти территории перешили под контроль СССР по итогам Второй мировой войны. Урегулирование спора должно было дать возможность прийти к мирному договору между двумя странами, который так и не был заключен после 1945 г.

В 2016 г. Путин и Абэ в Токио, во время первого за 11 лет визита российского лидера в Японию, договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курилах на основе российского законодательства (вопрос обсуждался с 1998 г.).  В ноябре 2018 г. Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 г.

В январе следующего года Путин и Абэ проводили по этому вопросу переговоры, ставшие их 25-й двусторонней встречей. Эти переговоры, однако, не привели к результату. Стороны условились продолжать диалог по вопросу Курил и мирного договора на уровне глав МИД.  Абэ в июле 2019 г. заявлял, что намеревался заключить мирный договор с Россией до официального истечения своих полномочий (в 2021 г.). Новый премьер Японии Фумио Кисида после своего избрания в октябре 2021 г. хотя и заверил в намерении заключить мирный договор, но подчеркнул, что Южные Курилы Токио считает своей территорией.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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