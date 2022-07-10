Через фонд «Русский мир» для Донбасса закупят 4,9 млн учебников

Потребность в учебниках может меняться в сторону увеличения, считает председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова: «И если в ЛНР и ДНР надо было только заменить старые [книги] и дополнить то, чего не хватало, так как республики уже работали по российским образовательным стандартам, то на освобожденных территориях необходимо полностью менять школьные библиотеки». В связи с этим, по ее словам, в Минпросвещения РФ еще необходимо уточнить, сколько школ заработает к 1 сентября и сколько детей туда пойдет. «Плюс есть еще беженцы, которым для возвращения надо понять, смогут ли их дети продолжить обучение», – отметила она. По ее данным, окончательное понимание ситуации будет в августе. «Учебники также будут массово поставляться в конце лета», – сообщила Казакова.