Через фонд «Русский мир» для Донбасса закупят 4,9 млн учебников

Через фонд «Русский мир» для Донбасса закупят 4,9 млн учебниковИх стоимость может превысить 3 млрд рублей
Россия поставит в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей около 5,5 млн экземпляров учебной литературы за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом «Ведомостям» заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Часть закупок берут на себя регионы, которые ранее взяли шефство над отдельными территориями Донбасса и уже объявили об этом, пояснила она (см. врез).
Потребности этих территорий в литературе, которая нужна для начала образовательного процесса в 2022 г., Минпросвещения РФ оценивало совместно с местными специалистами, рассказал близкий к ведомству источник «Ведомостей». По его словам, за счет средств федерального бюджета будет поставлено около около 4,9 млн экземпляров учебно-справочной литературы. Большая часть – 2,5 млн и 850 000 экземпляров соответственно – уйдут в ДНР и ЛНР, поясняет собеседник.
Помощь от регионов
О помощи учебными материалами Донбассу сообщали руководители многих регионов: Тюменской, Калужской, Липецкой областей, Ставропольского края. Правительство Воронежской области поставит в Меловской район ЛНР 72 000 учебников на сумму в 49,9 млн руб., писали региональные СМИ.
Для школ ДНР и ЛНР нужно 3,5 млн экземпляров учебников, подтвердил «Ведомостям» представитель Минпросвещения РФ, но затруднился сказать, сколько нужно для остальных территорий. «По нашим предварительным расчетам, на территории, к которой относятся Херсонская и Запорожская области, требуется отправить примерно 1,5 млн экземпляров учебно-методической литературы», – говорит источник «Ведомостей».
Федеральную субсидию от Минпросвещения на закупку учебно-методических материалов получает фонд «Русский мир», говорит Лантратова. Среди основных уставных задач фонда – экспорт образовательных услуг. «Думаете, раньше фонд не посылал учебники [в Донбасс]?» – заявил «Ведомостям» председатель правления «Русского мира», депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Председатель наблюдательного совета «Русского мира», советник президента России Владимир Толстой подтвердил «Ведомостям», что фонд участвует в процессе закупки и поставки учебников в Донбасс и на другие территории.
Первый замминистра просвещения Александр Бугаев отказался от комментариев по поводу субсидий на закупку учебной литературы для ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, переадресовав вопрос в пресс-службу ведомства. Представитель Минпросвещения не ответил на вопрос. «Ведомости» также направили запрос в пресс-службу правительства: во время отчета в Госдуме 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на закупку учебников и иные нужды школ могут быть выделены дополнительные средства. «Без сомнения, все, что необходимо, сделаем», – говорил он.
На сайте госзакупок можно найти заявки от школ за 2021 и 2022 гг., по которым один учебник группы компаний «Просвещение» (по словам Лантратовой, «Просвещение» будет исполнителем госзаказа) закупался в ценовом диапазоне от 418 до 1060 руб. Таким образом общая цена 5,5 млн экземпляров учебников для ДНР, ЛНР и других территорий может составить до 3,85 млрд руб. Близкий к Минпросвещения собеседник уточняет, что стоимость несколько ниже. Вице-президент «Просвещения» Павел Зенькович заявил «Ведомостям», что в компанию «не поступало официальных запросов о поставке учебников для Донбасса».
Потребность в учебниках может меняться в сторону увеличения, считает председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова: «И если в ЛНР и ДНР надо было только заменить старые [книги] и дополнить то, чего не хватало, так как республики уже работали по российским образовательным стандартам, то на освобожденных территориях необходимо полностью менять школьные библиотеки». В связи с этим, по ее словам, в Минпросвещения РФ еще необходимо уточнить, сколько школ заработает к 1 сентября и сколько детей туда пойдет. «Плюс есть еще беженцы, которым для возвращения надо понять, смогут ли их дети продолжить обучение», – отметила она. По ее данным, окончательное понимание ситуации будет в августе. «Учебники также будут массово поставляться в конце лета», – сообщила Казакова.
Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что к 1 сентября школы должны быть укомплектованы учебниками. 8 июля он отмечал, что 1 сентября в ЛНР и ДНР откроется 1120 школ.
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