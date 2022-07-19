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Общество

Европу осенью ждет масштабная волна коронавируса

В России оперштабы по борьбе с COVID-19 не прекращали работу
Анна Нараева Валерия Мишина
ВОЗ предлагает вернуться к массовым рекомендациям по ношению масок в общественных местах / John MACDOUGALL / AFP

За последние шесть недель число новых случаев COVID-19 утроилось, констатировал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Ханс Клюге. «Совершенно ясно, что мы находимся в той же ситуации, что и прошлым летом», – сказал он. Ситуация осложнится в осенне-зимний период, «когда школы вновь открываются, люди возвращаются с каникул» и начинают проводить больше времени в помещениях.

ВОЗ представила новую стратегию по профилактике вирусов, чтобы помочь странам «подготовиться к грядущим волнам инфекции». ВОЗ рекомендовала увеличить охват вакцинацией, ревакцинацией, в том числе обратить внимание на введение бустерных доз людям с ослабленным иммунитетом и наиболее уязвимым группам уже спустя три месяца после последней вакцинации. Также ВОЗ предлагает вернуться к массовым рекомендациям по ношению масок в общественных местах, например в школах, офисах и общественном транспорте. Эти основные «стабилизаторы» ситуации ВОЗ советует поддержать дополнительными мерами: укреплением лабораторного потенциала для выявления ковида, использованием экспресс-тестирования, карантином для людей из группы риска и т. д.

Роспотребнадзор сообщил 19 июля, что «по общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион» (237 841 092, или 11 923 на 100 000). На рабочем совещании по борьбе с ковидом руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова также отметила, что в России фиксируется рост заболеваемости, и призвала региональные оперативные штабы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции активизировать работу. Им необходимо увеличить охват населения вакцинацией и проверить вместе с местными органами власти наличие необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты. Ежедневно 5–7 оперштабов будут отчитываться Росздравнадзору о темпах вакцинации среди взрослых и подростков, работе пунктов вакцинации и уровне коллективного иммунитета в каждом субъекте. Представитель пресс-службы ведомства уточнил, что оперштабы не закрывались во время стабилизации эпидемиологической ситуации.

14,3%

составляет уровень коллективного иммунитета в РФ на 15 июля

Главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая волна «уже на подходе»: недельная выявляемость коронавируса увеличилась в два раза при практически неизменившемся объеме тестирования по сравнению с данными двухмесячной давности. «Доля положительных результатов ПЦР-тестирования составляет более 5% по всей сети на территории России, – сказал он. – О новой волне можно говорить при 10%. Каждый десятый будет инфицирован, будет далее заражать контактных, вирус будет быстро распространяться и дальше». Увеличения заболеваемости в несколько раз стоит ожидать в августе-сентябре, считает руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский: «У нас [в России] эпидемия развивается с 2–3-месячным опозданием. Это связано с передвижениями на отдых большого количества людей и их скоплением на курортах и в аэропортах».

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«Заболеваемость в России растет и будет расти еще какое-то время, – считает эпидемиолог Василий Власов. – Но иммунитет у россиян есть: не только некоторое количество людей было вакцинировано, но еще очень много людей переболело. У них по крайней мере 10–12 месяцев сохраняется хорошая защита от инфекции».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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