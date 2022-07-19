Европу осенью ждет масштабная волна коронавируса

Главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая волна «уже на подходе»: недельная выявляемость коронавируса увеличилась в два раза при практически неизменившемся объеме тестирования по сравнению с данными двухмесячной давности. «Доля положительных результатов ПЦР-тестирования составляет более 5% по всей сети на территории России, – сказал он. – О новой волне можно говорить при 10%. Каждый десятый будет инфицирован, будет далее заражать контактных, вирус будет быстро распространяться и дальше». Увеличения заболеваемости в несколько раз стоит ожидать в августе-сентябре, считает руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский: «У нас [в России] эпидемия развивается с 2–3-месячным опозданием. Это связано с передвижениями на отдых большого количества людей и их скоплением на курортах и в аэропортах».