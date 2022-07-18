Недельная заболеваемость коронавирусом выросла на треть

Недельная заболеваемость коронавирусом выросла на третьРоспотребнадзор пока не будет наращивать объем тестирования на COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России выросла за минувшую неделю на 30,2% – количество новых случаев составило более 20,1 на 100 000 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. С февраля показатель недельной заболеваемости стабильно снижался, рост впервые зафиксировали 4 июля. Неделей ранее этот показатель составлял 15,46 заболевшего на 100 000 человек (см. график). Всего в стране с 4 по10 июля заболело коронавирусом 22 452 человека, с 11 по 17 июля – уже 28 085 человек. Сейчас рост недельной заболеваемости зафиксирован в 68 субъектах России, в 22 из них он выше, чем средний по стране.
«Оснований считать, что надвигается катастрофическая волна [коронавируса], нет», – считает эпидемиолог Василий Власов, отметив, что ковид постепенно становится одним из привычных респираторных заболеваний. Врач Тимур Пестерев также заявил «Ведомостям», что коронавирус стал регулярной инфекцией, похожей на грипп, и его заболеваемость будет идти «волнами в течение года». «Это повод носить маски в период роста заболеваемости, – сказал он. – Поэтому нужно следить за статистикой и предпринимать меры для своей защиты».
По данным Роспотребнадзора, осенью 2021 г. и зимой 2022 г. проводилось около 600 000 тестов в сутки. Во время пиковой нагрузки на систему здравоохранения граждане сами бесплатно могли записаться на ПЦР-тест, но весной эту опцию стали отменять. Согласно еженедельным данным, за неделю 6–13 июля в России было проведено около 700 000 тестов на ковид, с 29 июня по 6 июля – 700 000 тестов, за две предыдущие недели – 800 000 и 900 000 соответственно.
Представитель Роспотребнадзора заявил «Ведомостям», что «действующая система [тестирования] позволяет обеспечить эффективный мониторинг динамики эпидпроцесса в стране»: «Объемы тестирования устанавливаются в зависимости от эпидемической ситуации в каждом отдельно взятом регионе. Рекомендованный охват населения тестированием варьируется от 150 до 300 ПЦР-тестов на 100 000». Объем проводимых тестирований зависит от того, сколько граждан обращается за медпомощью: «В случае роста заболеваемости будет увеличиваться и охват населения тестированием на COVID-19».
Пестерев полагает, что необходимости в массовом тестировании граждан на ковид нет, «пока система здравоохранения справляется с количеством заболевших». Инфекционист Иван Коновалов отметил более легкое течение циркулирующих штаммов, но рекомендовал ревакцинироваться тем, кто привился от коронавирусной инфекции более полугода назад. Он отметил, что сейчас тестирование проводится и перед плановой госпитализацией, чтобы ограничить распространение инфекции в медучреждениях.