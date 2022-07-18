Недельная заболеваемость коронавирусом выросла на треть

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за минувшую неделю на 30,2% – количество новых случаев составило более 20,1 на 100 000 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. С февраля показатель недельной заболеваемости стабильно снижался, рост впервые зафиксировали 4 июля. Неделей ранее этот показатель составлял 15,46 заболевшего на 100 000 человек (см. график). Всего в стране с 4 по10 июля заболело коронавирусом 22 452 человека, с 11 по 17 июля – уже 28 085 человек. Сейчас рост недельной заболеваемости зафиксирован в 68 субъектах России, в 22 из них он выше, чем средний по стране.