Суд смягчил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву

Суд смягчил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею ЗуевуЕго отправили под домашний арест, объяснив это признанием вины подозреваемым
Тверской районный суд Москвы 3 августа заменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву с заключения под стражу на домашний арест. С ходатайством о смягчении меры обращалось в суд следствие.
Как пояснил на заседании представитель следствия, «обстоятельства по делу изменились»: «Зуев признал вину по предъявленному обвинению, погасил ущерб и дал изобличающие показания на фигурантов по делу и других соучастников, о которых следствию не было ранее известно».
Зуев был задержан 12 октября 2021 г., ему было предъявлено обвинение по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Следствие вменяет ему два эпизода хищения при реализации госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование» на сумму в 21 млн руб. По данным правоохранителей, Фонд развития новых форм образования, глава которого Марина Ракова сейчас находится под арестом, привлек «Шанинку» в качества субподрядчика.
Всего было похищено около 50 млн руб. По делу также проходят муж Раковой Артур Стеценко, экс-сотрудники фонда Евгения Зак и Максим Инкин, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Крючкова признала вину и находится сейчас под домашним арестом, остальные находятся в СИЗО.
30 июня следствие задержало ректора РАНХиГС Владимира Мау. Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении Раковой и Зуева.
Мау было предъявлено обвинение в хищении средств также по ст.159 УК, и в тот же день Тверской суд Москвы по ходатайству полиции поместил Мау под домашний арест сроком до 7 августа. 2 августа следователь смягчил Мау меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
22 июля Тверской районный суд Москвы между тем отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, которого также подозревают в хищении денежных средств путем мошенничества (ст. 159 УК). Источник РБК сообщал, что Федотов «является фигурантом того же дела», что и Ракова, Зуев и Мау.
Признание вины Зуевым было «формальным», сообщил «Ведомостям» его адвокат Дмитрий Кравченко. «Зуев сотрудничал и продолжает сотрудничать со следствием, он дает все необходимые показания, но настаивает и продолжает настаивать, что никакого имущества он не присваивал», – сказал он.
Кравченко напомнил, что расследование дела продлено до осени, но выразил уверенность, что сейчас оно находится в финальной стадии. Он также рассказал, что Зуев возместил часть ущерба, что ему вменяет следствие, – более 15 млн руб.
«Ведомости» направили запрос в РАНХиГС и «Шанинку». Ранее пресс-служба РАНХиГС заявляла о сотрудничестве со следствием. Адвокат Мау Алексей Дудник отказался комментировать ситуацию со смягчением меры пресечения его подзащитному, сославшись на подписку о неразглашении.