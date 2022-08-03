Суд смягчил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву

Мау было предъявлено обвинение в хищении средств также по ст.159 УК, и в тот же день Тверской суд Москвы по ходатайству полиции поместил Мау под домашний арест сроком до 7 августа. 2 августа следователь смягчил Мау меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.