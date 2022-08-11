В России найден гибридный штамм коронавируса, но он вряд ли опасней предшественников

В России найден гибридный штамм коронавируса, но он вряд ли опасней предшественниковЭксперты рекомендуют ревакцинироваться и соблюдать санитарные меры
Новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», обнаружен в Санкт-Петербурге и Москве, сообщил журналистам представитель Роспотребнадзора. При этом генетик Дмитрий Прусс рассказал РБК, что гибридные варианты вируса редки, а новый коронавирус пока найден только в России.
В Роспотребнадзоре же заявили, что «появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, [оно] характерно для многих вирусов»: «Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Широкого распространения в популяции они не получили». Пресс-служба напомнила, что Прусс является американским ученым: «Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остается достаточно напряженной».
«Ведомостям» представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил, что оснований считать, что «дельтакрон» приводит к более тяжелому течению болезни, чем подвиды штамма «омикрон», нет, влияния на эпидемиологическую ситуацию он пока что не оказал – выявлено пока всего шесть случаев заболеваний.
«И «дельта», и «омикрон» – не самые тяжелые варианты ковида, поэтому бояться, что «дельтакрон» будет более тяжелым или смертельным, не стоит», – сказал «Ведомостям» врач Тимур Пестерев. Эпидемиолог Василий Власов отметил, что «заболевание сейчас течет относительно легко»: «Поэтому нет необходимости связывать с новым вариантом какую-то тревогу».
Доминирующим штаммом в России остается «омикрон», отметили в Роспотребнадзоре. В связи с этим ведомство опубликовало список его симптомов, которые отличаются от распространенных в 2020-2021 гг. Для «омикрона» характерны невысокая температура, «першение» и болезненные ощущения в горле, кашель, слабость и боли в мышцах. «В большинстве случаев болезнь протекает легко, <...> многие пациенты болеют дома», – говорится в сообщении ведомства. Потеря обоняния сейчас встречается крайне редко.
В России за предыдущие сутки выявили 25 815 случаев заражения COVID-19, это максимальный показатель с конца марта. Днем ранее заболел 23 771 человек. Максимальное суточное число диагнозов фиксировалось в феврале 2022 г. – это значение превышало 200 000, затем уровень заболеваемости начал снижаться. Нынешние значения сопоставимы с декабрем 2020 г. и июлем 2021 г.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета составляет 8,6%. Он формируется за счет числа прошедших вакцинацию и переболевших и является лимитирующим фактором для распространения инфекции. К одному из самых высоких показателей он приблизился в январе 2022 г. – 64,4%.
В июне 2021 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что для устойчивого коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать 60% населения, в июле того же года вице-премьер Татьяна Голикова говорила о необходимой планке в 80%.
Член-корреспондент РАН, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов назвал коллективный иммунитет «условным показателем». Но для снижения уровня заболеваемости он рекомендовал соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и ревакцинироваться, «чтобы реанимировать иммунитет, который защищает от тяжелых форм заболеваний и осложнений». О необходимости ревакцинации заявил «Ведомостям» и инфекционист Евгений Тимаков, напомнив, что людям с хроническими заболеваниями и другим уязвимым группам «опасно попадать в коронавирусную статистику»: «Нынешнего уровня коллективного иммунитета для предупреждения распространения заболевания недостаточно».
Заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский напомнил, что пожизненный иммунитет от коронавирусной инфекции не вырабатывается: «Поддерживать его можно только двумя способами: ничего не делать – и тогда рано или поздно переболеешь, так как заразность штамма “омикрон” очень высока – на уровне кори или ветрянки. Или вакцинироваться, хотя штаммы меняются и антитела хуже узнают новые подвиды». Он отметил, что хотя «омикрон» проходит легче, но «в десятых долях процента возможны тяжелые и летальные случаи».
Представитель Минздрава на запрос «Ведомостей» об оценке уровня коллективного иммунитета заявил, что «гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад <...> рекомендовано пройти ревакцинацию». В ведомстве добавили, что вакцина «Спутник V» есть в наличии во всех регионах России, запасов хватит «даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения».