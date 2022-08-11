В России найден гибридный штамм коронавируса, но он вряд ли опасней предшественников

Заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский напомнил, что пожизненный иммунитет от коронавирусной инфекции не вырабатывается: «Поддерживать его можно только двумя способами: ничего не делать – и тогда рано или поздно переболеешь, так как заразность штамма “омикрон” очень высока – на уровне кори или ветрянки. Или вакцинироваться, хотя штаммы меняются и антитела хуже узнают новые подвиды». Он отметил, что хотя «омикрон» проходит легче, но «в десятых долях процента возможны тяжелые и летальные случаи».