В российских регионах начали перепрофилировать стационары под больных коронавирусом

В российских регионах начали перепрофилировать стационары под больных коронавирусомСанкт-Петербург подготовил дополнительно около 1500 коек
Власти ряда российских регионов на фоне роста заболеваемости «омикроном» вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом.
С 5 августа в Санкт-Петербурге переведена в режим инфекционного стационара Николаевская больница в Петергофе, сообщил журналистам представитель администрации города: «Перевод больницы в режим инфекционного стационара – мера вынужденная, вызвана подъемом заболеваемости».
В этом медучреждении подготовлено 400 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении гемодиализа. 4 августа в Санкт-Петербурге также заработал «ковидный» корпус госпиталя ветеранов войн на 403 койки, еще 638 мест под больных с COVID-19 развернуто в клинической больнице им. Боткина.
В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили 5 августа, что накануне было выявлено 2 078 заболеваний COVID-19, госпитализировано в городе 182 пациента. Всего в Санкт-Петербурге теперь принимают пациентов с коронавирусом семь стационаров, общее число «ковидных» коек – 2142 койки. На пике заболеваемости в 2020-2021 гг. их было 11, общее число коек составляло около 10 000.
Санкт-Петербург – это туристический город, что влияет на рост заболеваемости, пояснил «Ведомостям» главврач клиники «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что новые подварианты штамма «омикрон», которые сейчас распространяются в России и мире, более контагиозны, что «дает рост количества заболевших в три раза за последние две недели».
«Но при большом росте заболеваемости количество госпитализаций остается примерно на одном уровне», – указал Тимаков, пояснив, что не ждет наплыва больных в стационары. «У привитых людей коронавирус сейчас протекает не сильно интенсивно, но он все еще опасен для группы риска – для тех, у кого слабый иммунитет. Вот для них как раз и открывают новые койки, чтобы подготовиться заранее и вовремя оказать помощь», – сообщил Тимаков.
«Медики отмечают, что в последнее время коллективный иммунитет снижался, – указывается в сообщении администрации Санкт-Петербурга. – Прививочные пункты пустовали, многие пропустили срок ревакцинации. Но именно массовая иммунизация в свое время помогла прервать цепочки заражений». В Санкт-Петербурге коллективный иммунитет сейчас составляет 12,7%. При этом в феврале 2022 г. заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщал, что коллективный иммунитет в городе достиг 100%.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за неделю коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции снизился в целом по стране на 2,1% (с 10,7% до 8,6%). «В целом по России отмечается рост заболеваемости COVID-19 в условиях циркуляции геновариантов ВА.4 и ВА.5 [подвиды штамма "омикрон"]», – сообщил журналистам представитель Роспотребнадзора.
Рост числа выявленных случаев заражения начался с середины июля 2022 г.: тогда заболеваемость резко выросла с примерно 3 000 человек в сутки до 4 000 человек. 28 июля количество заболевших стало превышать 11 000 человек, 5 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что накануне выявлено 18 555 заболевших.
Городская клиническая больница Махачкалы и ряд районных больниц Дагестана также вновь развернули «ковидные» отделения, сообщается 4 августа на сайте Минздрава Дагестана.
В Карачаево-Черкесии 5 августа открыто отделение для больных с коронавирусом, сообщил представитель опершатаб республики. 1 августа больница подмосковного Красногорска перепрофилировала часть коек под лечение COVID-19, передает РИАМО со ссылкой на директора учреждения Елену Морозову. В Астраханской области на базе Икрянинской районной больницы 18 июля был развернут «ковидный» корпус, говорится в сообщении районной администрации.
При этом ряд регионов, напротив, сворачивает «ковидные» отделения. 27 июля минздрав Пермского края заявил об их закрытии. 25 июля администрация Брянской области объявила о возвращении всех перепрофилированных стационаров к штатной работе. В Пермском крае коллективный иммунитет составляет 8,8%, в Брянской области – 5,7%.
Противоэпидемические меры Роспотребнадзор минимизировал с 1 марта 2022 г., а с 1 июля 2022 г. приостановил действие ранее введенных ограничений, в том числе соблюдение масочного режима и социальной дистанции, запрета на работу общепита в ночное время и др. 3 августа Роспотребнадзор призвал всех граждан ревакцинироваться и вновь носить маски в общественных местах.