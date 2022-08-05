В российских регионах начали перепрофилировать стационары под больных коронавирусом

«Но при большом росте заболеваемости количество госпитализаций остается примерно на одном уровне», – указал Тимаков, пояснив, что не ждет наплыва больных в стационары. «У привитых людей коронавирус сейчас протекает не сильно интенсивно, но он все еще опасен для группы риска – для тех, у кого слабый иммунитет. Вот для них как раз и открывают новые койки, чтобы подготовиться заранее и вовремя оказать помощь», – сообщил Тимаков.