Власти ужесточают рекомендации для болеющих ковидом

Власти ужесточают рекомендации для болеющих ковидомВсем рекомендуют носить маски в общественных местах и обращаться к врачу
Риск инфицирования COVID-19 в летний период вырос из-за прихода новых подвариантов штамма омикрон в Россию, констатировал Роспотребнадзор. При плохом самочувствии в новых рекомендациях ведомство советует избегать контакта с окружающими и оставаться дома даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски уязвимым группам населения в местах скопления людей, но сейчас он призывает всех граждан возобновить ношение масок в общественных местах.
Роспотребнадзор также напоминает, что уменьшить риск инфицирования можно, проветривая помещение каждые 30 минут и моя руки с мылом. «Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета», – отмечает ведомство, указывая, что вакцинация и ревакцинация каждые полгода остается наиболее эффективной мерой в борьбе с COVID-19.
По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом на 3 августа, накануне зафиксирован резкий скачок заболеваемости – суточный показатель составил 14 638 заболевших, что на 53% больше, чем на 2 августа, – днем ранее ковид диагностировали у 9560 человек. Регионы – лидеры по заболеваемости: Москва (5720), Санкт-Петербург (1781), Подмосковье (905), Краснодарский край (378) и Ростовская область (358). В Роспотребнадзоре уточнили, что сейчас 82% случаев заболевания – это подварианты штамма омикрон BA.4 и BA.5: «В целом по России отмечается рост заболеваемости COVID-19 в условиях циркуляции [этих] геновариантов». Еще около 17% приходится на подварианты омикрона BA.2 и BA.1.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом, в том числе обсуждения обязательной вакцинации. Но сейчас, по его словам, этого не планируется. Пресс-служба Минздрава 2 августа сообщила, что вакцина «Спутник V» есть в наличии во всех регионах страны: «Ее количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения». Минздрав также призвал россиян вакцинироваться, напомнив, что «вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания». По данным оперштаба, по состоянию на 29 июля полную вакцинацию сделали 89,1 млн россиян, вакцинацию вторым компонентом не прошли более 4,7 млн, сделавших первую прививку двухкомпонентной вакциной.
Главврач клиники «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков отметил, что большинство новых рекомендаций Роспотребнадзора – это стандартные рекомендации при любом вирусном процессе, но ПЦР-тест действительно может и не подтвердить заболевание, если человек болеет омикроном, особенно на начальной стадии. «Омикрон» больше размножается в ротоглотке, соответственно, мазок из носа может быть неэффективным», – пояснил врач. Тимаков подтвердил, что «сейчас фиксируется подъем заболеваемости»: «Но пугать должно критическое увеличение числа госпитализаций и летальных случаев, чего сейчас нет».