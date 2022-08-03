Власти ужесточают рекомендации для болеющих ковидом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом, в том числе обсуждения обязательной вакцинации. Но сейчас, по его словам, этого не планируется. Пресс-служба Минздрава 2 августа сообщила, что вакцина «Спутник V» есть в наличии во всех регионах страны: «Ее количество достаточно для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения». Минздрав также призвал россиян вакцинироваться, напомнив, что «вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания». По данным оперштаба, по состоянию на 29 июля полную вакцинацию сделали 89,1 млн россиян, вакцинацию вторым компонентом не прошли более 4,7 млн, сделавших первую прививку двухкомпонентной вакциной.