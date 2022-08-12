Интерес россиян к военной спецоперации летом снизился

Кроме того, играет роль и сезон летних отпусков, говорит Кертман. На это указывает то, что внимание отвлекается не только от СВО, но и от всей новостной повестки, отмечает социолог. Сейчас россияне в принципе не очень внимательно следят за новостями – 51% опрошенных затруднился дать ответ, какое событие можно было бы назвать событием недели, в то время как в апреле, к примеру, таких респондентов было 36%.