Интерес россиян к военной спецоперации летом снизился

Интерес россиян к военной спецоперации летом снизилсяСоциологи ФОМа объясняют это сезоном отпусков и привыканием граждан к конфликту
Треть граждан назвала среди главных событий прошлой недели новости, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине (33%), следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 5-7 августа. Перечисляя события, которые им запомнились, респонденты называли следующие: «Донецк и Луганск освобождают [российские войска]»; «идем на Николаев»; «освобождаем Украину»; «удар ВСУ по Еленовке [в ДНР]» и др.
Граждане до сих пор в первую очередь обращают внимание на новости, связанные со СВО, но они перестают быть такими запоминающимися для россиян, как в предыдущие месяцы. В частности, 25–27 февраля, сразу после начала СВО, среди главных событий недели ее называли 77% опрошенных, 25–27 марта – 60%, 22–24 апреля – 58%, 27–29 мая – 44%, 17–19 июня – 38%, 5–17 июля – 37%.
Тенденцию можно объяснить тремя факторами, говорит ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. «Во-первых, происходит рутинизация [конфликта], привыкание [к нему]. Сейчас снижается ощущение новизны, и люди менее внимательно следят за потоком событий», – отмечает эксперт. Сказывается и то, полагает социолог, что в публичном поле отсутствует информация о каких-то существенных изменениях в расстановке сил.
81% респондентов ФОМа одобряет работу Путина
После начала спецоперации выросли рейтинги президента и других государственных институтов. По данным ФОМа, 81% опрошенных считает, что Владимир Путин «скорее хорошо» работает на своем посту. 10% считают, что скорее плохо, 9% затрудняются ответить социологам. Перед началом СВО деятельность Путина одобряли 64% опрошенных ВЦИОМом.
Кроме того, играет роль и сезон летних отпусков, говорит Кертман. На это указывает то, что внимание отвлекается не только от СВО, но и от всей новостной повестки, отмечает социолог. Сейчас россияне в принципе не очень внимательно следят за новостями – 51% опрошенных затруднился дать ответ, какое событие можно было бы назвать событием недели, в то время как в апреле, к примеру, таких респондентов было 36%.
По словам социолога Дениса Волкова, в марте россияне так описывали интерес к теме СВО: «Просыпаешься — сразу в телефон, смотришь, что там происходит». Сейчас такого нет, отмечает он. Люди вновь вернулись к личным, в том числе экономическим, проблемам, говорит он.