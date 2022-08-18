В Москве простились с одним из основателей Конституционного суда Анатолием Кононовым

В Москве простились с одним из основателей Конституционного суда Анатолием КононовымЕго похоронят на Николо-Архангельском кладбище
С Анатолием Кононовым простились в Москве, в ритуальном зале № 1 ЦКБ. Народный депутат, член комитета по правам человека в Верховном совете РСФСР (1990-1991 гг.), один из первых судей Конституционного суда России скончался 15 августа в возрасте 75 лет.
На церемонии прощания присутствовало около 30 человек, среди них – председатель правления признанного НКО-иноагентом и ликвидированного общества «Мемориал» Ян Рачинский, исследователь истории репрессий Никита Петров, писатель Денис Драгунский, юристы, работавшие с ним в разные годы. Министр печати 1992-1993 гг. Михаил Федотов, как и многие, вспоминал, что Кононов был скорее правозащитник, чем судья.
«Он был в этом составе [КС] одним из тех, кого можно было назвать совестью Конституционного суда», – сказал Федотов. А по словам журналиста Зои Световой, Кононов «войдет в историю суда как судья-правозащитник», в котором ее восхищали и восхищают «чувство права и правды».
Возможно, из-за правозащитного уклада работы Кононова (например, он участвовал в разработке закона по реабилитации жертв политических репрессий) церемонию вела исполнительный директор общества «Мемориал» Елена Жемкова. «Толя был очень разным, удивительным – заслуженный юрист, судья Конституционного суда, человек особого мнения (так называется специальный юридический документ, которым можно выразить официальное несогласие с позицией судебного или иного органа. – “Ведомости”). Человек, который не стеснялся оставаться в меньшинстве, не считая, что это неправильно», – рассказывала она.
Кононов был одним из первых 13 судей Конституционного суда России, состав которого был избран в 1991 г.: тогда он формировался съездом народных депутатов РСФСР по предложению фракций Верховного совета России (теперь судей назначает Совет Федерации по представлению президента). Сейчас в Конституционном суде осталось два человека, начинавших работу одновременно с Кононовым, – Гадис Гаджиев и бессменный председатель Валерий Зорькин.
Корреспондент «Ведомостей» не заметил ни одного действующего конституционного судьи. Но на церемонию прощания пришли его бывшие коллеги.
Член Центризбиркома Борис Эбзеев, который в 1991 г. начинал работать вместе с Кононовым, вспоминал «возложенные на демократию надежды» и кремлевский зал, где проходило первое заседание суда. Эбзеев характеризовал Кононова как самодостаточного человека: «Как мне показалось, в его повадках и глазах было некоторое ощущение, что он познал ту правду, которую некоторые из нас не познали и не познают никогда». Эбзеев говорил и о другом умении Кононова – видеть в преступнике человека, обладающим достоинством, и чьи права должны быть защищены.
Евгений Савостьянов, занимавший в 1996-1998 гг. должность заместителя руководителя администрации президента, характеризовал Кононова как человека, которого «никогда не интересовали какие-либо материальные вопросы». По его словам, встречались судьи, которые обращались с такими просьбами, но не Кононов. «Не было стремления решать вопросы себе во благо, он был чист», – говорил Савостьянов, отмечая, что иногда мантия, машины с мигалками и другие подобные элементы «развращают».
На церемонии прощания правозащитник Валентин Гефтер отметил важность мыслей, которые Кононов излагал в особых мнениях. За время работы судья опубликовал 43 таких документа, выражая несогласие с позицией большинства коллег, в том числе по поводу конституционности ввода войск в Чечню в 1994 г., регулирования вопроса о свободе собраний и т. д. А в 2009 г. Кононов был единственным, кто поддержал своего коллегу Владимира Ярославцева, когда тот в интервью испанской газете El Pais заявил, что судебная власть в России превратилась в инструмент на службе исполнительной власти.
Последнего обвинили в нарушении кодекса судейской этики и соответствующих норм закона о Конституционном суде. После этого Кононов подал в отставку и ушел с должности на семь лет раньше допустимого по возрасту срока. Одноклассник Кононова Василий Гальков вспоминал, что «из-за своих принципов» он ушел и из прокуратуры в 1979 г.: «Проявил себя как [человек] честный и принципиальный». Что стало причиной для этого поступка, Гальков не уточнял.
Кононова похоронят на Николо-Архангельском кладбище.