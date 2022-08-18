В Москве простились с одним из основателей Конституционного суда Анатолием Кононовым

На церемонии прощания правозащитник Валентин Гефтер отметил важность мыслей, которые Кононов излагал в особых мнениях. За время работы судья опубликовал 43 таких документа, выражая несогласие с позицией большинства коллег, в том числе по поводу конституционности ввода войск в Чечню в 1994 г., регулирования вопроса о свободе собраний и т. д. А в 2009 г. Кононов был единственным, кто поддержал своего коллегу Владимира Ярославцева, когда тот в интервью испанской газете El Pais заявил, что судебная власть в России превратилась в инструмент на службе исполнительной власти.