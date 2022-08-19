Минюст отказался от примирения с «Сохнутом» во внесудебном порядке

Минюст отказался от примирения с «Сохнутом» во внесудебном порядкеЕврейское агентство просит обсудить претензии, чтобы избежать процесса о ликвидации
Басманный районный суд Москвы не стал начинать процедуру примирения между еврейским агентством «Сохнут» и управлением Минюста по Москве, которое 21 июля обратилось в суд с просьбой о его ликвидации.
Свое решение судья Ольга Липкина обосновала категорическим несогласием ведомства на начало этой процедуры. Адвокат Андрей Гришаев, представляющий интересы агентства, просил суд отложить заседание для урегулирования вопроса. «Мы предпринимаем комплекс мер, чтобы снять претензии [Минюста], это либо упростит решение по делу, либо сделает его ненужным», – сказал он в ходе заседания.
Заместитель начальника управления Минюста по Москве Маргарита Мезенцева в ответ на ходатайство заявила, что «оснований для начала примирительной процедуры нет». Обе стороны представили в суд документы, которые, как пояснил Гришаев, носят «процессуальный характер». Он просил суд отложить заседание на «достаточное время», чтобы у ответчиков была возможность не только ознакомиться с документами, но и предпринять действия для снятия «всех претензий», которые были к ним предъявлены.
Для ознакомления с ними суд отложил заседание на 19 сентября. В разговоре с «Ведомостями» адвокат отказался уточнить, какие действия будет предпринимать «Сохнут» для примирения с Минюстом: «Ничего секретного там нет, но пока говорить об этом не буду».
Претензии к агентству у Минюста возникли в начале июля, а в суд иск был подан 21 июля, писали «Ведомости». Минюст не ответил на запрос, что стало поводом для ликвидации «Сохнута». В агентстве также не комментируют причины процесса.
Претензии касались проблемы неправильно собранных персональных данных россиян и их хранения, писал «Коммерсантъ». Израильский телеканал Reshet 13, сославшись на письмо, «направленное российскими властями в Израиль», сообщал, что вопросы к организации связаны с «утечкой мозгов»: «Сохнут» организует репатриацию россиян, которые занимаются бизнесом и наукой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту версию опровергал.
9 августа президенты России Владимир Путин и Израйля Ицхак Герцог поговорили по телефону, обсудив взаимоотношения двух стран, роль еврейского народа в жизни России и ситуацию с «Сохнутом». Они договорились, что контакты по вопросам деятельности агентства «будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран». А 10 августа The Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщил, что «Сохнут» не исключает продолжения работы в России в дистанционном режиме.
Представитель Минюста в ходе заседания 19 августа заявлял о приобщении к делу, в котором накопилось пока четыре тома, документов от территориальных управлений ведомства, а также «обоснование нарушений по уставу и по недостоверным сведениям». О каких документах и нарушениях идет речь, он не уточнял.