Минюст отказался от примирения с «Сохнутом» во внесудебном порядке

Заместитель начальника управления Минюста по Москве Маргарита Мезенцева в ответ на ходатайство заявила, что «оснований для начала примирительной процедуры нет». Обе стороны представили в суд документы, которые, как пояснил Гришаев, носят «процессуальный характер». Он просил суд отложить заседание на «достаточное время», чтобы у ответчиков была возможность не только ознакомиться с документами, но и предпринять действия для снятия «всех претензий», которые были к ним предъявлены.