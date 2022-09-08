В срыве программы ремонта школ обвинили подрядчиков и технических заказчиков

Завершен первый этап программы капитального ремонта российских школ, которая заработала с 2021 г. по поручению Владимира Путина, отчитался министр просвещения Сергей Кравцов на совещании «Единой России» о ходе реализации этой программы. По его словам, к 1 сентября открылось более 1000 обновленных школ. В июле 2021 г. Путин поручил региональным органам исполнительной власти и партии «Единая Россия» разработать программу капремонта, включив в нее и сельские школы. Ремонт включает обновление вентиляции, водоснабжения, электрики и системы пожаротушения. Всего на проект выделено 418 млрд руб. из бюджетов всех уровней до конца 2026 г., из них 66,5 млрд руб. – в 2022 г., говорится на сайте «Единой России».