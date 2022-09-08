В срыве программы ремонта школ обвинили подрядчиков и технических заказчиков«Единая Россия» обсудила итоги первого этапа федерального проекта
Завершен первый этап программы капитального ремонта российских школ, которая заработала с 2021 г. по поручению Владимира Путина, отчитался министр просвещения Сергей Кравцов на совещании «Единой России» о ходе реализации этой программы. По его словам, к 1 сентября открылось более 1000 обновленных школ. В июле 2021 г. Путин поручил региональным органам исполнительной власти и партии «Единая Россия» разработать программу капремонта, включив в нее и сельские школы. Ремонт включает обновление вентиляции, водоснабжения, электрики и системы пожаротушения. Всего на проект выделено 418 млрд руб. из бюджетов всех уровней до конца 2026 г., из них 66,5 млрд руб. – в 2022 г., говорится на сайте «Единой России».
При этом 31 августа на Общероссийском родительском собрании Кравцов заявил, что за 2022 г. отремонтировано 2000 школ: 1000 школ – по федеральной программе, 1000 – по региональным. Представитель Минпросвещения пояснил «Ведомостям», что по федеральной программе до конца года число отремонтированных школ должно вырасти до 1316, всего же до конца 2026 г. программа охватит не менее 7300 зданий. «Программа включает не только непосредственно ремонтные работы, но также оснащение современным оборудованием, проведение курсов повышения квалификации учителей», – сказал представитель ведомства. Кравцов отмечал, что по региональным программам должны быть отремонтированы еще 4000 школ.