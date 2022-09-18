Членов РАН уведомили о планах президента академии Сергеева отказаться от переизбрания

Предыдущие выборы главы РАН прошли в 2017 г. и были первыми после реформы академии 2013 г., целью которой было разграничение исследовательской и хозяйственной деятельности в российской науке (последняя перешла в ведение Минобрнауки). Тогдашний президент РАН Владимир Фортов (май 2013 – сентябрь 2017 г.) взял самоотвод на выборах. Именно тогда Белому дому дали право согласовывать список кандидатов перед их обсуждением на общем собрании РАН. Кроме того, был понижен проходной барьер: с 2017 г. для избрания президентом РАН требуется простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.