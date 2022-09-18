Членов РАН уведомили о планах президента академии Сергеева отказаться от переизбрания

Членов РАН уведомили о планах президента академии Сергеева отказаться от переизбранияПретендентов на пост главы РАН станет меньше
Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания РАН. В частности, 19 сентября кандидаты на эту должность выступят, представляя свои программы, а уже 20 сентября состоится тайное голосование.
О том, что Сергеев выходит из предвыборной гонки, академик-секретарь отделения физических наук РАН Иван Александрович Щербаков оповестил членов отделения по электронной почте 18 сентября, о чем сообщила газета «Московский комсомолец». Заместитель Щербакова, руководитель секции ядерной физики, академик РАН Валерий Рубаков подтвердил «Ведомостям» эту информацию, отметив, что в сообщении объяснялось, что «это вынужденная мера».
Летом отделения академии выдвинули четырех кандидатов, в том числе нынешнего главу РАН 67-летнего Сергеева. 3 сентября правительство РФ согласовало из списка претендентов трех кандидатов, не одобрив выдвижение научного руководителя Института океанологии РАН 82-летнего Роберта Нигматулина, для которого это не первая попытка. Помимо Сергеева на пост главы РАН баллотируются гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники 64-летний Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН 60-летний Дмитрий Маркович.
О том, что Сергеев снимет кандидатуру, заявили агентству ТАСС и несколько источников в окружении академика. «Александр Михайлович [Сергеев] планирует завтра в ходе общего собрания <...> заявить о снятии своей кандидатуры с голосования, – цитирует агентство одного из собеседников. – Вполне вероятно, это произойдет в первой половине дня после отчета о деятельности президиума РАН в 2017-2022 гг.». Другой источник ТАСС отметил, что «решение о снятии своей кандидатуры принималось Сергеевым буквально в течение последних двух дней».
Источник «Ведомостей», близкий к руководству РАН, отмечает, что основания говорить о предстоящем снятии кандидатуры Сергеева есть. Он напомнил, что нынешний президент РАН на общем собрании выступит первым, и допустил, что объявление о снятии кандидатуры будет сделано именно тогда. Официальной информации от академии по этому вопросу не было. Но «никого опровержения [заявлений в СМИ] не будет», заверил еще один источник. Вице-президенты РАН Юрий Балега, Алексей Хохлов и Сергей Люлин отказались от комментариев, призвав дождаться официальной информации.
Источник «Независимой газеты» ранее говорил, что «есть признаки, что Сергеев, а потом и Маркович снимутся».
Предыдущие выборы главы РАН прошли в 2017 г. и были первыми после реформы академии 2013 г., целью которой было разграничение исследовательской и хозяйственной деятельности в российской науке (последняя перешла в ведение Минобрнауки). Тогдашний президент РАН Владимир Фортов (май 2013 – сентябрь 2017 г.) взял самоотвод на выборах. Именно тогда Белому дому дали право согласовывать список кандидатов перед их обсуждением на общем собрании РАН. Кроме того, был понижен проходной барьер: с 2017 г. для избрания президентом РАН требуется простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.
В подготовке статьи принимала участие Анастасия Курилова