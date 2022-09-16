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У трех кандидатов на пост президента РАН много общего

Главу РАН выберут на следующей неделе
Анастасия Курилова Валерия Мишина
Президиум академии предлагал четырех кандидатов на выборах президента Российской академии наук (РАН), правительство утвердило из них троих / Максим Стулов / Ведомости

Члены РАН выберут нового президента академии 20 сентября. На пост главы академии претендуют три кандидата, в программах которых поддержание связи с ВС РФ и правоохранительными органами, взаимодействие с индустриальными партнерами и развитие международного сотрудничества, в том числе в недружественных странах

На следующей неделе, 20 сентября, в Российской академии наук (РАН) выберут президента на следующие пять лет. Летом отделения академии выдвинули четырех кандидатов, в том числе нынешнего главу РАН 67-летнего Александра Сергеева. 3 сентября правительство РФ согласовало из поданного ему списка претендентов только трех кандидатов, не одобрив выдвижение научного руководителя Института океанологии РАН 82-летнего Роберта Нигматулина. В числе кандидатов также гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники 64-летний Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН 60-летний Дмитрий Маркович. С 2017 г. для избрания президентом РАН требуется простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.

Ранее опрос «Ведомостями» ученых показал, что фаворитом среди них считается нынешний президент Сергеев. Впрочем, согласно июльским итогам выдвижения кандидатов бюро отделений академии, большинство – 8 из 16 (в РАН 13 тематических и три региональных отделения) – отдают предпочтение Красникову. Сергеев был выдвинут четырьмя отделениями и 402 членами академии. Марковича выдвинули Сибирское отделение РАН и 112 членов академии.

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Клуб «1 июля» – неформальное сообщество, объединяющее более сотни членов РАН, – 13 сентября выступил с призывом отказаться от черного пиара в предвыборной борьбе. «Сейчас необходим спокойный анализ предложенных ими программ развития академии», – добавляется в заявлении.

В предвыборной программе Маркович заявил, что академия должна быть встроена в государственную систему, чтобы стать центром формирования научно-технологической политики и национальной стратегии развития. Он указал, что РАН должна учиться взаимодействию с индустриальными партнерами для привлечения серьезных внебюджетных ресурсов. Маркович предлагает, чтобы президент РАН был членом Совета безопасности РФ, а академия могла готовить для Совбеза РФ закрытые доклады по вероятным угрозам стране.

Красников в своей программе заявил, что академии необходимо активно участвовать в формировании политики инвестирования в науку, влиять на перераспределение исследований между научными центрами. Он выступил за поддержание связи с военно-научным комплексом Вооруженных сил РФ и поиск решений «для оснащения правоохранительных органов, специальных служб и Росгвардии». Кроме того, Красников предложил поднять вопрос о передаче Высшей аттестационной комиссии «под эгиду РАН», так как, по его словам, «около двух третей численности ВАК при Минобрнауки России составляют члены РАН».

Сергеев в своей программе напомнил, что за его первый пятилетний срок руководства академией были «преодолены негативные тенденции во взаимоотношениях между РАН и различными ветвями власти». Также удалось начать разговор о повышении юридического статуса академии до Государственной академии наук, а за РАН была закреплена функция экспертизы научных проектов. В следующие пять лет необходимо восстановить роль академии как главного координатора научных исследований по всей России и разработать программу поддержки молодых ученых, считает Сергеев. Особый упор Сергеев делает на поддержание и развитие международного сотрудничества, в том числе в недружественных странах, и поднятие статуса научных журналов.

Политолог Алексей Макаркин отметил, что РАН – это организация, которая всегда имела свою идентичность и старалась ее отстаивать, «хотя и не всегда получалось». «Сейчас это такой элитный клуб со своими интересами, со своими амбициями, – сказал он. – И я не помню, чтобы на выборах проигрывал действующий президент академии. Поэтому у действующего президента есть фора. Академики обычно исходят из того, что нужна преемственность и стабильность».

Политолог Дмитрий Журавлев говорит, что в нынешних условиях прогнозы давать сложно, но «это должен быть очень авторитетный человек», отметив, что Сергеев вполне авторитетен. Политолог Константин Калачев отметил, что «РАН в нынешнем виде нежизнеспособна и находится в тупике»: «Поэтому и в силу нынешних реалий мне видится более вероятной кандидатура Красникова – с учетом его бэкграунда, отношения к нему власти и тем, которыми он занимался. Он квинтэссенция наших главных тем: технологического суверенитета, работы на импортозамещение, занимался он и информационными технологиями. А у науки сейчас именно прикладное значение».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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