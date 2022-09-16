У трех кандидатов на пост президента РАН много общего

Политолог Дмитрий Журавлев говорит, что в нынешних условиях прогнозы давать сложно, но «это должен быть очень авторитетный человек», отметив, что Сергеев вполне авторитетен. Политолог Константин Калачев отметил, что «РАН в нынешнем виде нежизнеспособна и находится в тупике»: «Поэтому и в силу нынешних реалий мне видится более вероятной кандидатура Красникова – с учетом его бэкграунда, отношения к нему власти и тем, которыми он занимался. Он квинтэссенция наших главных тем: технологического суверенитета, работы на импортозамещение, занимался он и информационными технологиями. А у науки сейчас именно прикладное значение».