У трех кандидатов на пост президента РАН много общего

У трех кандидатов на пост президента РАН много общегоГлаву РАН выберут на следующей неделе
Члены РАН выберут нового президента академии 20 сентября. На пост главы академии претендуют три кандидата, в программах которых поддержание связи с ВС РФ и правоохранительными органами, взаимодействие с индустриальными партнерами и развитие международного сотрудничества, в том числе в недружественных странах
На следующей неделе, 20 сентября, в Российской академии наук (РАН) выберут президента на следующие пять лет. Летом отделения академии выдвинули четырех кандидатов, в том числе нынешнего главу РАН 67-летнего Александра Сергеева. 3 сентября правительство РФ согласовало из поданного ему списка претендентов только трех кандидатов, не одобрив выдвижение научного руководителя Института океанологии РАН 82-летнего Роберта Нигматулина. В числе кандидатов также гендиректор Научно-исследовательского института молекулярной электроники 64-летний Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН 60-летний Дмитрий Маркович. С 2017 г. для избрания президентом РАН требуется простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.
Ранее опрос «Ведомостями» ученых показал, что фаворитом среди них считается нынешний президент Сергеев. Впрочем, согласно июльским итогам выдвижения кандидатов бюро отделений академии, большинство – 8 из 16 (в РАН 13 тематических и три региональных отделения) – отдают предпочтение Красникову. Сергеев был выдвинут четырьмя отделениями и 402 членами академии. Марковича выдвинули Сибирское отделение РАН и 112 членов академии.
Клуб «1 июля» – неформальное сообщество, объединяющее более сотни членов РАН, – 13 сентября выступил с призывом отказаться от черного пиара в предвыборной борьбе. «Сейчас необходим спокойный анализ предложенных ими программ развития академии», – добавляется в заявлении.
В предвыборной программе Маркович заявил, что академия должна быть встроена в государственную систему, чтобы стать центром формирования научно-технологической политики и национальной стратегии развития. Он указал, что РАН должна учиться взаимодействию с индустриальными партнерами для привлечения серьезных внебюджетных ресурсов. Маркович предлагает, чтобы президент РАН был членом Совета безопасности РФ, а академия могла готовить для Совбеза РФ закрытые доклады по вероятным угрозам стране.
Красников в своей программе заявил, что академии необходимо активно участвовать в формировании политики инвестирования в науку, влиять на перераспределение исследований между научными центрами. Он выступил за поддержание связи с военно-научным комплексом Вооруженных сил РФ и поиск решений «для оснащения правоохранительных органов, специальных служб и Росгвардии». Кроме того, Красников предложил поднять вопрос о передаче Высшей аттестационной комиссии «под эгиду РАН», так как, по его словам, «около двух третей численности ВАК при Минобрнауки России составляют члены РАН».
Сергеев в своей программе напомнил, что за его первый пятилетний срок руководства академией были «преодолены негативные тенденции во взаимоотношениях между РАН и различными ветвями власти». Также удалось начать разговор о повышении юридического статуса академии до Государственной академии наук, а за РАН была закреплена функция экспертизы научных проектов. В следующие пять лет необходимо восстановить роль академии как главного координатора научных исследований по всей России и разработать программу поддержки молодых ученых, считает Сергеев. Особый упор Сергеев делает на поддержание и развитие международного сотрудничества, в том числе в недружественных странах, и поднятие статуса научных журналов.
Политолог Алексей Макаркин отметил, что РАН – это организация, которая всегда имела свою идентичность и старалась ее отстаивать, «хотя и не всегда получалось». «Сейчас это такой элитный клуб со своими интересами, со своими амбициями, – сказал он. – И я не помню, чтобы на выборах проигрывал действующий президент академии. Поэтому у действующего президента есть фора. Академики обычно исходят из того, что нужна преемственность и стабильность».
Политолог Дмитрий Журавлев говорит, что в нынешних условиях прогнозы давать сложно, но «это должен быть очень авторитетный человек», отметив, что Сергеев вполне авторитетен. Политолог Константин Калачев отметил, что «РАН в нынешнем виде нежизнеспособна и находится в тупике»: «Поэтому и в силу нынешних реалий мне видится более вероятной кандидатура Красникова – с учетом его бэкграунда, отношения к нему власти и тем, которыми он занимался. Он квинтэссенция наших главных тем: технологического суверенитета, работы на импортозамещение, занимался он и информационными технологиями. А у науки сейчас именно прикладное значение».