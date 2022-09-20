В гонке на пост главы РАН осталось два кандидата

Нынешний президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания РАН (оно проходит в течение нескольких дней). Он заявил, что это «вынужденное решение», и пояснил, что предвыборная кампания проходила в «беспрецедентных условиях»: члены академии подвергались психологическому и «внешнему административному давлению». Впрочем, кто и как оказывает давление, Сергеев не пояснил.