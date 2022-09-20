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В гонке на пост главы РАН осталось два кандидата

Президент академии Александр Сергеев снял свою кандидатуру из-за «внешнего давления»
Анастасия Майер
Александр Сергеев (на фото) провел на посту президента РАН всего пять лет / Антон Новодережкин / ТАСС

Нынешний президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания РАН (оно проходит в течение нескольких дней). Он заявил, что это «вынужденное решение», и пояснил, что предвыборная кампания проходила в «беспрецедентных условиях»: члены академии подвергались психологическому и «внешнему административному давлению». Впрочем, кто и как оказывает давление, Сергеев не пояснил.

На встрече с членами Отделения химии и наук о материалах РАН 14 сентября Сергеев заявил, что «к влиянию на академию и к руководству академией рвется бизнес»: «Такой черный пиар абсолютно не свойственен научно-образовательной сфере, но, как вы знаете, он весьма типичен в бизнес-среде».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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