В гонке на пост главы РАН осталось два кандидата

В гонке на пост главы РАН осталось два кандидатаПрезидент академии Александр Сергеев снял свою кандидатуру из-за «внешнего давления»
Нынешний президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии в первый день общего собрания РАН (оно проходит в течение нескольких дней). Он заявил, что это «вынужденное решение», и пояснил, что предвыборная кампания проходила в «беспрецедентных условиях»: члены академии подвергались психологическому и «внешнему административному давлению». Впрочем, кто и как оказывает давление, Сергеев не пояснил.
На встрече с членами Отделения химии и наук о материалах РАН 14 сентября Сергеев заявил, что «к влиянию на академию и к руководству академией рвется бизнес»: «Такой черный пиар абсолютно не свойственен научно-образовательной сфере, но, как вы знаете, он весьма типичен в бизнес-среде».
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