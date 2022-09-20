ВЦИОМ нарисовал портрет типичного руководителя НКО

ВЦИОМ нарисовал портрет типичного руководителя НКОЭто женщины 45–50 лет с гуманитарным образованием
Руководителями некоммерческих организаций в России в большинстве случаев являются женщины в возрасте 45–59 лет с высшим образованием и опытом работы в коммерческом секторе. Это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по инициативе благотворительного фонда Владимира Потанина.
Опрос 420 руководителей НКО проводился с декабря 2021 г. по июль 2022 г.
Результаты исследования показал, что из руководителей НКО 67% – это женщины, 33% – мужчины. По словам 38% опрошенных, им 45-59 лет. Еще 33% указали, что им от 35 до 44 лет, 16% заявили, что им 60 и более лет, а 9% – 22-34 года.
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