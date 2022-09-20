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ВЦИОМ нарисовал портрет типичного руководителя НКО

Это женщины 45–50 лет с гуманитарным образованием
Екатерина Каляпина
Евгений Разумный / Ведомости

Руководителями некоммерческих организаций в России в большинстве случаев являются женщины в возрасте 45–59 лет с высшим образованием и опытом работы в коммерческом секторе. Это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по инициативе благотворительного фонда Владимира Потанина.

Опрос 420 руководителей НКО проводился с декабря 2021 г. по июль 2022 г.

Результаты исследования показал, что из руководителей НКО 67% – это женщины, 33% – мужчины. По словам 38% опрошенных, им 45-59 лет. Еще 33% указали, что им от 35 до 44 лет, 16% заявили, что им 60 и более лет, а 9% – 22-34 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных