Президентом РАН станет сторонник сотрудничества с военно-научным комплексом ВС РФ

Политолог Александр Немцев считает, что победа Красникова закономерна, потому что он был кандидатом, который транслировал «прогосударственный вектор»: настаивал на том, что академия должна остаться в своем нынешнем статусе, но усилить взаимодействие с государством. Эксперт предположил, что «уровень напряжения» между академией и Минобрнауки будет снижаться: «Он также может привнести что-то новое в деле о коммерциализации научных исследований, помогать продвижению научных разработок – это его главная задача». Политолог Виталий Иванов также назвал избрание Красникова предсказуемым и даже «срежиссированным». По его прогнозам, успехи Красникова будут зависеть от того, насколько эффективно он сможет справляться с «академической фрондой».