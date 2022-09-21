Президентом РАН станет сторонник сотрудничества с военно-научным комплексом ВС РФ

Президентом РАН станет сторонник сотрудничества с военно-научным комплексом ВС РФПосле того как нынешний руководитель академии Александр Сергеев снялся с выборов, ее возглавит Геннадий Красников
Члены академии во вторник выбирали не из трех кандидатур, которые согласовало в начале сентября правительство, а из двух – Красникова и директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича. 19 сентября президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру, объяснив это «внешним административным давлением».
В тайном голосовании приняли участие 1390 человек. Красников получил 871 голос, Маркович – 397.
Согласно июльским итогам выдвижения кандидатов бюро отделений академии, 8 из 16 (в РАН 13 тематических и три региональных отделения) отдавали предпочтение Красникову. Сергеев был выдвинут четырьмя отделениями и 402 членами академии. Марковича выдвинули Сибирское отделение РАН и 112 членов академии.
Новоизбранный президент является специалистом в области физики полупроводниковых приборов. Красников возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте и базовую кафедру «Субмикронная технология СБИС (субмикронных сверхбольших интегральных схем)» Московского института электронной техники. Он руководит подготовкой специалистов высшей квалификации по направлениям нано- и микроэлектроники.
Он участвовал в прошлых выборах президента РАН в сентябре 2017 г., к которым было допущено пять академиков, и занял третье место с 269 голосами. С ноября 2019 г. он занимает должность академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. С декабря 2021 г. – иностранный член Национальной академии наук Белоруссии.
В своей приветственной речи Красников поблагодарил Сергеева за то, что он был руководителем академии в «непростое время, включая пандемию и другие сложности». «Я хотел бы стать президентом для каждого из вас», – заявил избранный глава РАН членам академии и пообещал «с сегодняшнего-завтрашнего дня» приступить к осуществлению своей предвыборной программы.
Ее он представил еще 19 сентября: РАН по его задумке должна работать в тесном контакте с первыми лицами государства и с представителями военно-научного комплекса Вооруженных сил. В самой программе Красников пояснял, что «организация опережающих фундаментальных исследований, направленных на нейтрализацию все более совершенных средств вооруженной борьбы, создаваемых в зарубежных странах, позволит исключить военно-техническую внезапность со стороны потенциальных и реальных высокотехнологичных противников России». Еще одной целью для РАН Красников назвал внедрение результатов исследований в реальный сектор экономики. Он также пообещал и социальную поддержку членам академии – в частности, обратить внимание на санаторно-курортное обслуживание.
Избранный президент РАН также обратился к своему уже бывшему конкуренту Марковичу, предложив ему тесно сотрудничать, а также к научному руководителю Института океанологии РАН Роберту Нигматулину, кандидатуру которого правительство не допустило до участия в выборах. «У него есть большие мысли, понимание того, что надо делать с академией, – сказал Красников. – Я уверен, что в команде вместе с Робертом Искандровичем мы также возьмем все лучшее и вместе будем работать на будущее академии».
Политолог Александр Немцев считает, что победа Красникова закономерна, потому что он был кандидатом, который транслировал «прогосударственный вектор»: настаивал на том, что академия должна остаться в своем нынешнем статусе, но усилить взаимодействие с государством. Эксперт предположил, что «уровень напряжения» между академией и Минобрнауки будет снижаться: «Он также может привнести что-то новое в деле о коммерциализации научных исследований, помогать продвижению научных разработок – это его главная задача». Политолог Виталий Иванов также назвал избрание Красникова предсказуемым и даже «срежиссированным». По его прогнозам, успехи Красникова будут зависеть от того, насколько эффективно он сможет справляться с «академической фрондой».
«Ведомости» обратились также к нескольким членам РАН за комментариями об избрании Красникова, но те решили не комментировать кадровые перемены. Представитель аппарата РАН напомнил «Ведомостям», что 22 сентября будут назначаться вице-президенты РАН и «вся остальная команда».