Фонд культурных инициатив распределил средства на поддержку культуры Донбасса

Фонд культурных инициатив распределил средства на поддержку культуры Донбасса109 млн рублей выделили ЭИСИ на фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»
Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги очередного, четвертого, спецконкурса раздачи грантов. Самый крупный из них достался близкому к Кремлю Экспертному институту социальных исследований (ЭИСИ) на проведение патриотического фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» (109,4 млн руб.). «В концертах участвуют известные музыканты, успешные поэты, спортсмены, все они – патриоты своей Родины, и в процессе выступлений они выражают свою любовь и преданность России, – сказано в описании проекта. – Это позитивные примеры для зрителей, ведь если они восхищаются творчеством артистов и достижениями спортсменов, то с большой вероятностью обратят внимание на их взгляды и захотят поддержать их». В рамках первых двух спецконкурсов ЭИСИ получил 100 млн руб. на организацию поп- и рок-маршрутов фестиваля «ZаРодину».
На втором месте по размеру выделенного фондом гранта оказался Центр развития культурных инициатив – дочернее предприятие «Росмолодежи» – с проектом «Недели Тавриды в Москве». Он получил 44,9 млн руб. на проведение ряда культурных мероприятий – выставки «Без границ. Художники Донбасса», «Шоу резидентов», ярмарки молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость» и премии «Легенды Тавриды».
Генеральный директор фонда Роман Карманов заявил «Ведомостям», что четвертый специальный конкурс «был посвящен повестке культурной интеграции территорий Донбасса в единое историко-культурное пространство России». «Он получил большой отклик у творческих людей – поступило почти 3500 заявок из 84 регионов, – сообщил глава фонда. – Победители – 143 проекта из 56 субъектов России». По словам Карманова, каждый проект оценивало 2–3 независимых эксперта по 10 единым критериям оценки. Как сообщил «Ведомостям» представитель фонда, всего на поддержку проектов было выделено 953,9 млн руб., а средний размер гранта составил 6,7 млн руб.
Кто еще получил гранты
В рамках конкурса фонд поддержал 143 проекта. Среди них «Неоруэлл» (создание интернет-платформы для формирования пула новых лидеров общественного мнения, 23,4 млн руб.), «Азбука регионов» (создание региональной азбуки Херсона, Запорожья, Харькова со стихотворными описаниями флоры, фауны, кухни и архитектуры региона, 24,5 млн руб.), «Простые праздники» (проект по популяризации церковных праздников в светской среде, 23,3 млн руб.), «Наши герои» (конкурс патриотической скульптуры, 6,8 млн руб.) и т. д. Гранты присуждались в номинациях «Герои Донбасса – Герои России», «Гордимся. Просветительские и иные проекты, направленные на популяризацию деятелей культуры, образования, науки родом с Донбасса и освобождаемых территорий, внесших значимый вклад в российскую и мировую культуру», «Культурный код», «Мы вместе», «Новые возможности» и «Своих не бросаем».
PR-агентство «Полилог» выиграло грант в 36,4 млн руб. на организацию «Мастерской новых медиа для участников из Луганской народной республики и Донецкой народной республики». Авторы проекта обещают, что участники мастерской в течение шести дней будут слушать лекции и участвовать в мастер-классах под руководством редакционного директора «Ньюс медиа» Арама Габрелянова, телерадиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог» Владимира Табака (сам «Диалог» по уставу до последнего времени не мог организовывать образовательные курсы). С помощью проекта его организаторы планируют «повысить уровень компетенций не менее 65 специалистов в сфере медиакоммуникаций и связей с общественностью из ДНР и ЛНР», чтобы научить их продвигать государственную повестку и работать «с информационными вызовами, связанными с проведением специальной военной операции», а также повысить доверие к органам госвласти.
Также крупные гранты – около 35,5 млн руб. – получили ООО «Глобэкс промоушен» и Благотворительный фонд развития и поддержки Вахтанговской школы. Первый из проектов – постановка балета «Война и мир» в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Второй связан с организацией фестиваля школьной классической литературы «Поколение Z». В ходе него планируется обучить педагогов из ЛНР, ДНР и прилегающих территорий театральному искусству, создать творческие лаборатории на новых территориях и привлечь к ним 1000 школьников. Прошедшие обучение педагоги затем должны принять участие в показе спектакля «Медный всадник» в Москве.
Еще 19,9 млн руб. было выделено на подготовку к проведению 23 марта 2023 г., в день 20-летия конституции Чечни, интернет-голосования «Отдай свое сердце герою!». Участникам предложат выбрать кумиров среди офицеров и солдат из республики, воевавших на стороне России в XIX–XXI вв. Организаторы проекта – чеченское отделение Союза сельской молодежи. «Чеченский народ, еще вчера считавшийся «мятежным», согласно стереотипам, созданным в аналитических кулуарах Запада, стал надежным оплотом верховного главнокомандующего в деле укрепления страны и реализации ее исконных интересов в любой точке мира», – говорится в описании проекта.
Проект Татьяны Навки получил от фонда 14,4 млн руб. Сумма выделена на показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске. По замыслу авторов шоу должно состояться до 28 февраля 2023 г., оно призвано способствовать «восстановлению единого культурного и языкового пространства», сказано в описании проекта. Роль Людмилы исполняет олимпийская чемпионка Алина Загитова.