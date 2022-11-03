Фонд культурных инициатив распределил средства на поддержку культуры Донбасса

PR-агентство «Полилог» выиграло грант в 36,4 млн руб. на организацию «Мастерской новых медиа для участников из Луганской народной республики и Донецкой народной республики». Авторы проекта обещают, что участники мастерской в течение шести дней будут слушать лекции и участвовать в мастер-классах под руководством редакционного директора «Ньюс медиа» Арама Габрелянова, телерадиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог» Владимира Табака (сам «Диалог» по уставу до последнего времени не мог организовывать образовательные курсы). С помощью проекта его организаторы планируют «повысить уровень компетенций не менее 65 специалистов в сфере медиакоммуникаций и связей с общественностью из ДНР и ЛНР», чтобы научить их продвигать государственную повестку и работать «с информационными вызовами, связанными с проведением специальной военной операции», а также повысить доверие к органам госвласти.