Большинство учителей предпочитают использовать в работе WhatsApp

Большинство учителей предпочитают использовать в работе WhatsAppРоссийские приложения для связи менее популярны у педагогов, чем иностранные
76% учителей для обсуждения школьных вопросов чаще используют WhatsApp, чем российские мессенджеры, говорится в результатах опроса ВЦИОМа (есть у «Ведомостей»). Ранее, как писал «Коммерсантъ», Минпросвещения рекомендовало ограничить применение иностранных мессенджеров в пользу отечественных.
«Минпросвещения рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" с использованием российского мессенджера «VK Мессенджер», – писал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Мессенджерами для рабочих целей пользуется абсолютное большинство учителей (93%). Для обсуждения школьных вопросов педагоги используют его многократно в течение дня (51%), еще 35% отметили, что пользуются им ежедневно.
Учителя [для обсуждения рабочих вопросов] будут продолжать использовать те приложения, которые им удобны, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Любые подобные рекомендации [не использовать в работе иностранные мессенджеры] невозможно реализовать, а учителей – заставить их исполнять, в этом нет смысла», – заявил Луховицкий.
Опрос ВЦИОМа проводился онлайн с 21 по 27 октября текущего года, в нем приняли участие 2454 респондента, в их числе в равной пропорции школьники от 14 до 18 лет, родители учеников и преподаватели.
3% родителей ответили, что не состоят в родительских чатах в месенджерах, где обсуждаются школьные вопросы.
Педагоги для этого пользуются в основном мессенджером WhatsApp (76%), на втором месте по популярности Telegram (46%), каждый третий (33%) учитель использует «VK Мессенджер», каждый четвертый (25%) – Viber. Приложение «Сферум» используют только 7% педагогов.
Родители школьников также предпочитают использовать WhatsApp (71%), в тройку популярных приложений для обсуждения школьных вопросов входит Viber (32%), и Telegram (22%). Сами учащиеся предпочитают использовать для этих целей «VK Мессенджер» (62%), говорится в опросе ВЦИОМа, а также Telegram (58%) и WhatsApp (55%).
В Минпросвещения в ответ на запрос уточнили, что рекомендуют использовать российские технологии в рамках работы с государственной информационной программой «Моя школа». Рекомендации не касаются выбора приложений для свободного общения и других аналогичных вопросов.