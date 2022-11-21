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Общество

Большинство учителей предпочитают использовать в работе WhatsApp

Российские приложения для связи менее популярны у педагогов, чем иностранные
Егор Губернаторов
Евгений Разумный / Ведомости

76% учителей для обсуждения школьных вопросов чаще используют WhatsApp, чем российские мессенджеры, говорится в результатах опроса ВЦИОМа (есть у «Ведомостей»). Ранее, как писал «Коммерсантъ», Минпросвещения рекомендовало ограничить применение иностранных мессенджеров в пользу отечественных.

«Минпросвещения рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" с использованием российского мессенджера «VK Мессенджер», – писал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Мессенджерами для рабочих целей пользуется абсолютное большинство учителей (93%). Для обсуждения школьных вопросов педагоги используют его многократно в течение дня (51%), еще 35% отметили, что пользуются им ежедневно.

Учителя [для обсуждения рабочих вопросов] будут продолжать использовать те приложения, которые им удобны, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Любые подобные рекомендации [не использовать в работе иностранные мессенджеры] невозможно реализовать, а учителей – заставить их исполнять, в этом нет смысла», – заявил Луховицкий.

Опрос ВЦИОМа проводился онлайн с 21 по 27 октября текущего года, в нем приняли участие 2454 респондента, в их числе в равной пропорции школьники от 14 до 18 лет, родители учеников и преподаватели.

3% родителей ответили, что не состоят в родительских чатах в месенджерах, где обсуждаются школьные вопросы.

Педагоги для этого пользуются в основном мессенджером WhatsApp (76%), на втором месте по популярности Telegram (46%), каждый третий (33%) учитель использует «VK Мессенджер», каждый четвертый (25%) – Viber. Приложение «Сферум» используют только 7% педагогов. 

Родители школьников также предпочитают использовать WhatsApp (71%), в тройку популярных приложений для обсуждения школьных вопросов входит Viber (32%), и Telegram (22%). Сами учащиеся предпочитают использовать для этих целей «VK Мессенджер» (62%), говорится в опросе ВЦИОМа, а также Telegram (58%) и WhatsApp (55%).

В Минпросвещения в ответ на запрос уточнили, что рекомендуют использовать российские технологии в рамках работы с государственной информационной программой «Моя школа». Рекомендации не касаются выбора приложений для свободного общения и других аналогичных вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных