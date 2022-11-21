Большинство учителей предпочитают использовать в работе WhatsApp

Учителя [для обсуждения рабочих вопросов] будут продолжать использовать те приложения, которые им удобны, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Любые подобные рекомендации [не использовать в работе иностранные мессенджеры] невозможно реализовать, а учителей – заставить их исполнять, в этом нет смысла», – заявил Луховицкий.