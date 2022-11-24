Процесс над обвиняемым в организации убийств Сергеем Фургалом подходит к финалу

Процесс над обвиняемым в организации убийств Сергеем Фургалом подходит к финалуСуд объявил об окончании стадии представления доказательств защиты экс-губернатора Хабаровского края
Судья Люберецкого городского суда Московской области Геннадий Цой на выездном заседании в Московском облсуде объявил об окончании стадии представления доказательств стороной защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по уголовному делу об организации убийств, сообщил «Ведомостям» адвокат Михаил Карапетян.
Адвокат заявил, что суд объявил стадию прений в нарушение норм действующего законодательства. «Нас [сторону защиты] обманули – нас ограничили в представлении доказательств. Имеется в виду, что суд спросил, есть ли у нас в этот день еще доказательства. Мы сказали, что на сегодня мы уже все закончили. Но на следующие заседания у нас были планы представлять доказательства дальше», – утверждает защитник.
По его словам, суд завершил судебное следствие преждевременно, несмотря на то что защита планировала продолжить на следующих судебных заседаниях представлять доказательства невиновности Фургала. По утверждению Карапетяна, вопрос не обсуждался с участниками процесса: «Такие действия, конечно же, незаконны, и наш подзащитный в лице Сергея Ивановича Фургала тут же на них отреагировал. Он заявил в зале суда о том, что объявляет голодовку и не будет принимать пищу в СИЗО «Лефортово», по-моему, даже под протокол». Адвокат также отметил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено «более 90% тех доказательств, которые мы планировали представить присяжным». «Несмотря на такое давление, мы продолжим все-таки исполнять свой долг по защите нашего доверителя», – резюмировал Карапетян.
«Ведомости» направили запрос в суд. Следующее его заседание назначено на 25 ноября. В случае если суд откажет в ходатайстве стороны защиты о продолжении представления доказательств, будут объявлены судебные прения, в ходе которых гособвинитель запросит наказание для фигурантов уголовного дела.
После прений, как принято, обвиняемые выступают с последним словом, и присяжные удаляются для вынесения вердикта.
Помимо самого Фургала на скамье подсудимых еще три фигуранта в процессе – Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров, которых следствие считает исполнителями одного из заказных убийств.
Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент РФ Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке губернатора в связи с утратой доверия.
По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.
Экс-губернатор не признает свою вину по предъявленному обвинению и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.
Если суд признает его виновным, Фургалу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.