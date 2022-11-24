Процесс над обвиняемым в организации убийств Сергеем Фургалом подходит к финалу

По его словам, суд завершил судебное следствие преждевременно, несмотря на то что защита планировала продолжить на следующих судебных заседаниях представлять доказательства невиновности Фургала. По утверждению Карапетяна, вопрос не обсуждался с участниками процесса: «Такие действия, конечно же, незаконны, и наш подзащитный в лице Сергея Ивановича Фургала тут же на них отреагировал. Он заявил в зале суда о том, что объявляет голодовку и не будет принимать пищу в СИЗО «Лефортово», по-моему, даже под протокол». Адвокат также отметил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено «более 90% тех доказательств, которые мы планировали представить присяжным». «Несмотря на такое давление, мы продолжим все-таки исполнять свой долг по защите нашего доверителя», – резюмировал Карапетян.