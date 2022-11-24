Суд признал братьев Магомедовых виновными

27 мая 2022 г. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедовым и обратил в доход государства рекордную в России сумму в $750 млн. Ведомство посчитало, что деньги, полученные Магомедовыми от продажи «Транснефти» акций АО «Новороссийский морской торговый порт», являются имуществом, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области, утверждали в Генпрокуратуре.