Суд признал братьев Магомедовых виновными

Суд признал братьев Магомедовых виновнымиСовладельцев «Суммы» обвиняли в хищении более 11 млрд рублей
Мещанский суд Москвы начал оглашение обвинительного приговора совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемым в хищении более 11 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Суд установил: Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов совершили создание преступной сообщества и преступной организации, а [Артур] Максидов и [Сергей] Поляков приняли участие в преступной организации с использованием служебного положения, Грибанов также принял участие в преступной сообществе», – заявила судья Олеся Менделеева в начале оглашения приговора.
Бизнесменов в суд пришли поддержать несколько десятков друзей и родственников. Кроме того, Мещанский суд с утра заполнен представителями СМИ. Доставка подсудимых из СИЗО задержалась более чем на два часа, но несмотря на это фигуранты были доставлены в зал в позитивном настроении.
Процесс в отношении совладельцев группы «Сумма» начался в декабре 2020 г., а под стражей Магомедовы находятся с марта 2018 г. Судья Менделеева, как и гособвинитель Михаил Резниченко, получила широкую известность после дела «Седьмой студии». В ходе прений сторон Резниченко запросил для Зиявудина Магомедова наказание в виде 24 лет колонии строгого режима, для его брата Магомеда – 21 год колонии строгого режима.
Кроме братьев Магомедовых на скамье подсудимых также бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Максидов. Прокурор просил наказание не только Магомедовым, но и другим фигурантам дела: Максидову и Полякову – по 18 лет колонии строгого режима, Грибанову – 16 лет колонии строгого режима, Петрову – восемь лет общего режима.
Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и Комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Задержанным весной 2018 г. Магомедовым вменяется создание преступного сообщества, хищения в особо крупном размере и растрата. Сумму вменяемых им с 2010 по 2018 г. хищений следствие оценивает более чем в 11 млрд руб.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании.
Бизнесмены отвергают предъявленные обвинения и считают инкриминируемую им причастность к преступной группе абсурдной.
Общая сумма гражданских исков к Магомедовым составляет более 9 млрд руб.
27 мая 2022 г. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедовым и обратил в доход государства рекордную в России сумму в $750 млн. Ведомство посчитало, что деньги, полученные Магомедовыми от продажи «Транснефти» акций АО «Новороссийский морской торговый порт», являются имуществом, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области, утверждали в Генпрокуратуре.