Уплаченный НДФЛ исключат из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении

Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Основному закону норму Уголовного кодекса (УК), которая позволяла включать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размер хищения. Поводом для проверки конституционности примечаний к п. 1 ст. 158 УК (кража) стал запрос Тихоокеанского флотского военного суда. Он рассматривал дело офицера-контрактника А., который предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастер спорта России» по настольному теннису. Достижения его подчиненных позволили ему вместо положенной денежной надбавки в 70% за особые достижения на службе получать 100%-ную. В совокупности ему было начислено более 0,5 млн руб., включая 70 897 руб. в качестве НДФЛ.