Уплаченный НДФЛ исключат из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении

Уплаченный НДФЛ исключат из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищенииКС считает, что действующее законодательство позволяет наказывать виновных строже положенного
Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Основному закону норму Уголовного кодекса (УК), которая позволяла включать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размер хищения. Поводом для проверки конституционности примечаний к п. 1 ст. 158 УК (кража) стал запрос Тихоокеанского флотского военного суда. Он рассматривал дело офицера-контрактника А., который предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастер спорта России» по настольному теннису. Достижения его подчиненных позволили ему вместо положенной денежной надбавки в 70% за особые достижения на службе получать 100%-ную. В совокупности ему было начислено более 0,5 млн руб., включая 70 897 руб. в качестве НДФЛ.
Военные суды при рассмотрении этого мошеннического дела разошлись в вопросе о том, нужно ли включать НДФЛ в сумму хищения. Апелляционный суд исключил налог из предмета хищения и снизил назначенный осужденному штраф, но суд кассационной инстанции с данным решением не согласился, и дело вновь поступило в апелляцию.
Что считается кражей
Под хищением в п. 1 ст. 158 УК понимаются совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб собственнику этого имущества.
В запросе в КС заявитель указывает на неконституционность нормы, позволяющей включать сумму налога в предмет хищения. Тихоокеанский флотский военный суд ссылается на то, что выделение денежных средств для выплаты денежного довольствия военнослужащим осуществляется за счет средств бюджетной системы РФ и начисляемый на денежное довольствие НДФЛ перечисляется также в бюджетную систему, а это ставит под сомнение выбытие из обладания собственника (государства) суммы, составляющей налог.
Также суд отмечает, что включение в предмет хищения сумм удержанного налога входит в противоречие с известным в правоприменительной практике пониманием момента окончания преступления, когда хищение признается оконченным с момента поступления имущества в незаконное владение виновного и тот имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.
КС постановил признать оспариваемую норму неконституционной, так как она допускает различную оценку размера украденного при хищениях, совершаемых путем обмана о наличии оснований для начисления или увеличения заработной платы, облагаемой налогом. «При равной необоснованно выплаченной сумме это влияет на применение к виновным мер государственного принуждения», – отмечает КС. В результате КС запретил включение суммы налога на доходы физлиц, которая исчислена и удержана налоговым агентом, в сумму хищения до внесения федеральным законодателем изменений в закон.
Согласно общему правилу, похищенное – это то имущество, денежные средства, которыми привлекаемое к уголовной ответственности лицо может распорядиться по своему усмотрению, сказал адвокат АПМО Денис Фролов. «Сумма налога не должна входить в общий размер хищения, поскольку эти суммы фактически не были получены обвиняемым, а были исчислены и удержаны налоговым агентом, они не должны влиять на определение применяемого к нему наказания», – говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
От того, включена сумма налога в размер хищения или нет, может зависеть квалификация преступления и назначение наказания, резюмирует юрист Антон Тимченко.