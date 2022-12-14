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Общество

Уплаченный НДФЛ исключат из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении

КС считает, что действующее законодательство позволяет наказывать виновных строже положенного
Яна Суринская
НДФЛ не включат в сумму хищения при манипуляции с зарплатой / Ведомости

Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Основному закону норму Уголовного кодекса (УК), которая позволяла включать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размер хищения. Поводом для проверки конституционности примечаний к п. 1 ст. 158 УК (кража) стал запрос Тихоокеанского флотского военного суда. Он рассматривал дело офицера-контрактника А., который предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастер спорта России» по настольному теннису. Достижения его подчиненных позволили ему вместо положенной денежной надбавки в 70% за особые достижения на службе получать 100%-ную. В совокупности ему было начислено более 0,5 млн руб., включая 70 897 руб. в качестве НДФЛ.

Военные суды при рассмотрении этого мошеннического дела разошлись в вопросе о том, нужно ли включать НДФЛ в сумму хищения. Апелляционный суд исключил налог из предмета хищения и снизил назначенный осужденному штраф, но суд кассационной инстанции с данным решением не согласился, и дело вновь поступило в апелляцию.

Что считается кражей

Под хищением в п. 1 ст. 158 УК понимаются совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб собственнику этого имущества.

В запросе в КС заявитель указывает на неконституционность нормы, позволяющей включать сумму налога в предмет хищения. Тихоокеанский флотский военный суд ссылается на то, что выделение денежных средств для выплаты денежного довольствия военнослужащим осуществляется за счет средств бюджетной системы РФ и начисляемый на денежное довольствие НДФЛ перечисляется также в бюджетную систему, а это ставит под сомнение выбытие из обладания собственника (государства) суммы, составляющей налог.

Также суд отмечает, что включение в предмет хищения сумм удержанного налога входит в противоречие с известным в правоприменительной практике пониманием момента окончания преступления, когда хищение признается оконченным с момента поступления имущества в незаконное владение виновного и тот имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.

КС постановил признать оспариваемую норму неконституционной, так как она допускает различную оценку размера украденного при хищениях, совершаемых путем обмана о наличии оснований для начисления или увеличения заработной платы, облагаемой налогом. «При равной необоснованно выплаченной сумме это влияет на применение к виновным мер государственного принуждения», – отмечает КС. В результате КС запретил включение суммы налога на доходы физлиц, которая исчислена и удержана налоговым агентом, в сумму хищения до внесения федеральным законодателем изменений в закон.

Согласно общему правилу, похищенное – это то имущество, денежные средства, которыми привлекаемое к уголовной ответственности лицо может распорядиться по своему усмотрению, сказал адвокат АПМО Денис Фролов. «Сумма налога не должна входить в общий размер хищения, поскольку эти суммы фактически не были получены обвиняемым, а были исчислены и удержаны налоговым агентом, они не должны влиять на определение применяемого к нему наказания», – говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.

От того, включена сумма налога в размер хищения или нет, может зависеть квалификация преступления и назначение наказания, резюмирует юрист Антон Тимченко.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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