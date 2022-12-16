Российские школы отправляют учеников на дистанционное обучение из-за гриппа

В Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ перевели 244 класса в 71 школе, сообщила вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина. По ее словам, в городе продолжают расти темпы заболеваемости. Она объяснила это тем, что сейчас грипп «наверстывает свое» за те два года, когда его фактически вытеснил коронавирус. Потехина также объявила, что до 20 декабря школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти и дети отправятся на досрочные каникулы. Что касается учеников средней и старшей школы, то они продолжат учебу в обычном режиме.