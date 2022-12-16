Российские школы отправляют учеников на дистанционное обучение из-за гриппа

Российские школы отправляют учеников на дистанционное обучение из-за гриппаДети оказались более чувствительными к гриппу, чем к коронавирусу, считают эксперты
Российские регионы начали переводить школьников на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости свиным гриппом (штамм A/H1N1). Школы Тюмени с 15 по 23 декабря перешли на дистанционное обучение, учреждения дополнительного образования частично перестали работать, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в области увеличился на 39% с 5 по 12 декабря.
Это выше недельного эпидпорога по стране на 40%.
В Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ перевели 244 класса в 71 школе, сообщила вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина. По ее словам, в городе продолжают расти темпы заболеваемости. Она объяснила это тем, что сейчас грипп «наверстывает свое» за те два года, когда его фактически вытеснил коронавирус. Потехина также объявила, что до 20 декабря школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти и дети отправятся на досрочные каникулы. Что касается учеников средней и старшей школы, то они продолжат учебу в обычном режиме.
На дистанционное обучение с 9 декабря на неделю перешли школы в Якутске по решению противоэпидемической комиссии города. Учеников с 1-го по 8-й, а также 10-х классов отправили домой, очно могут учиться только 9-е и 11-е классы. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Изабеллы Самойловой, значительный рост заболеваемости свиным гриппом зафиксирован у детей от 7 до 14 лет. A/H1N1 вызывает тяжелые формы, особенно у непривитых, добавила она.
Частично на удаленку переводят школы в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школы Новооскольского, Старооскольского, Губкинского горокругов и Чернянского районов с 15 декабря будут учиться в дистанционном формате. «Детсады, колледжи и вузы будут работать в текущем формате. Будем внимательно следить за эпидемиологической ситуацией», – отметил глава региона. Пока не уточняется, когда завершится дистанционное обучение.
Высокая заболеваемость гриппом среди школьников зафиксирована и в Астрахани, где уже 51 из 59 муниципальных общеобразовательных организаций учится дистанционно. О переводе школ на дистанционное обучение сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Еще в семи образовательных учреждениях на удаленку перевели отдельные классы.
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышены на 65,5%.
Ограничения из-за свиного гриппа коснулись и школ в Оренбурге. Дистанционный формат обучения введен со среды в 28 школах области. Карантинные меры, по мнению регионального министерства образования, должны прервать цепочку распространения инфекции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 декабря объявила, что школьные классы можно переводить на дистанционное обучение в случае отсутствия 20% учеников на занятиях из-за гриппа. Это необходимо для того, чтобы дети не передавали инфекцию по классу и не заражались сами.
Заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский отметил, что на фоне нынешней волны заболеваемости гриппом необходимо действовать точечно: если грипп появился у одного ребенка – лучше закрыть класс, если в двух классах появились случаи – лучше закрыть школу. По словам Аграновского, A/H1N1 дети болеют тяжело – они оказались к нему более чувствительны, в отличие от первых вариантов коронавируса.
«Если в случае с COVID-19 больше опасности было для взрослых, то в случае с гриппом – для детей. Обществу нужно реагировать разумно, не нужно закрывать сейчас все школы», – заключил эксперт. То, что оригинальный вариант коронавируса практически не распространялся на детей, подтвердил и эпидемиолог Антон Барчук.
Существенный подъем заболеваемости в этом году проходит на фоне двухлетнего господствования коронавирусной инфекции, также отмечает эпидемиолог Василий Власов. «Это накладывает отпечаток, который принципиально понятен, в частности – это отсутствие иммунитета у детей до двух лет», – считает эксперт.
По его словам, детей в нынешних обстоятельствах не следует считать особо уязвимой категорией перед гриппом: они нормально переносят простудные заболевания и могут болеть ими даже несколько раз в год. «Пока нет оснований для того, чтобы разрушать образовательный процесс и социальную жизнь. То, что происходит сейчас в Петербурге, к примеру, это избыточная реакция, которая не известно, принесет ли пользу», – считает Власов.