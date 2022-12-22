Стоимость услуг нотариусов рассчитают по новой формуле

Сейчас стоимость нотариального действия складывается из тарифов, указанных в Основах законодательства РФ о нотариате и Налоговом кодексе РФ (в размере госпошлины), и платы за услуги правового и технического характера. Новый закон вводит единый нотариальный тариф, который будет состоять из федерального и регионального компонентов. Федеральный фактически повторяет уже действующий тариф, а региональный будет рассчитываться для каждого субъекта РФ в отдельности на основании формулы. Ее разработкой и ежегодным расчетом значений будет заниматься Федеральная нотариальная палата при участии научных институтов. Утверждать формулу будет Министерство юстиции РФ.