Стоимость услуг нотариусов рассчитают по новой формуле

Стоимость услуг нотариусов рассчитают по новой формулеТарифы будут определять исходя из величины прожиточного минимума в регионе
Один из ключевых показателей, на котором будет основываться расчет новых тарифов услуг нотариусов, — величина прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте РФ, заявила «Ведомостям» советник президента Федеральной нотариальной палаты (ФНП) по взаимодействию с органами госвласти Елена Джуринская. По ее словам, действующие тарифы нотариусов частной практики, прописанные в Основах законодательства РФ о нотариате, не индексировались с 2004 г. и давно не отвечают реальной стоимости совершения нотариальных действий. Представители отрасли активно выступали за пересмотр тарифов «в соответствии с новыми экономическими реалиями», отметила Джуринская.
Госдума приняла в третьем чтении закон о едином нотариальном тарифе 21 декабря. В соответствии с ним изменяются сами тарифы, система их формирования и перечень обязательных нотариальных действий. Закон направлен на «совершенствование системы оплаты» нотариальных действий нотариусов частной практики, отмечается в пояснительной записке. Содержание и формирование стоимости нотариальных услуг правового и технического характера остаются непонятными для большого числа граждан. Поэтому по новому закону целый перечень работ нотариуса получает статус обязательных, говорится в пояснительной записке. Это правовой анализ документов и их проектов, а также полученной информации, консультирование по правопримению норм законодательства, регистрация совершенных действий в Единой информационной системе нотариата, обеспечение хранения документов или депонированного имущества, включая денежные суммы и др.
Сейчас стоимость нотариального действия складывается из тарифов, указанных в Основах законодательства РФ о нотариате и Налоговом кодексе РФ (в размере госпошлины), и платы за услуги правового и технического характера. Новый закон вводит единый нотариальный тариф, который будет состоять из федерального и регионального компонентов. Федеральный фактически повторяет уже действующий тариф, а региональный будет рассчитываться для каждого субъекта РФ в отдельности на основании формулы. Ее разработкой и ежегодным расчетом значений будет заниматься Федеральная нотариальная палата при участии научных институтов. Утверждать формулу будет Министерство юстиции РФ.
«Двухкомпонентная тарифная система, которую устанавливает закон, решает все основные задачи: контроль со стороны государства и доступность нотариальных действий для граждан, самофинансирование нотариальной деятельности и ее дальнейшего развития, соответствие реальной стоимости нотариального действия экономическим реалиям конкретных регионов», — считает президент ФНП Константин Корсик.
Новая тарифная система призвана обеспечить сохранение принципа самофинансирования нотариальной деятельности, сообщалось в пояснительной записке к законопроекту. «Бюджетные средства нотариат не получает, но развивает за свой счет множество масштабных программ – от цифровизации нотариальной деятельности и правовой сферы до предоставления многомиллиардных льгот для граждан и бесплатной юридической помощи», — пояснила представитель ФНП.
Нотариат функционирует за счет платы за нотариальные действия, но не вправе сам устанавливать расценки за свою работу и не может заниматься практически никакой иной оплачиваемой профессиональной деятельностью, кроме нотариальной. «Помимо обеспечения работы контор за счет нотариусов реализуется целый ряд программ федерального масштаба, в том числе развитие цифровой платформы нотариата, функционирование системы страхования нотариальной деятельности, обеспечивается доступ к юридической помощи жителей труднодоступных и малонаселенных районов страны, а также широкий перечень льгот для различных категорий населения и др.», — говорит Джуринская.
2 декабря спикер СФ Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти призвала главу комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса «довести до конца» упорядочение процедур установления цен на услуги нотариусов. «[Нынешние] расценки для нотариусов — это немыслимо. Пенсионерам так вообще недоступно. Я понимаю, что труд нотариусов надо ценить, но когда это стоит 2000-5000 или 18 000 руб. — это безобразие», — заявила она. Матвиенко настаивала, что клиент должен понимать «реальную стоимость» той или иной услуги.
Закон вступает в силу с 1 октября 2023 г.