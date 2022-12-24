Покупка продуктов и подарков не освободит от выплаты алиментов

Покупка продуктов и подарков не освободит от выплаты алиментовПленум Верховного суда уточнил порядок наступления уголовной ответственности для их неплательщиков
Пленум Верховного суда (ВС) разъяснил, в каких случаях наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов: в частности, покупка ребенку продуктов и подарков не освободит от таких выплат, а также от ответственности в случае отказа от них. Соответствующее постановление принял пленум ВС – о применении ст. 157 Уголовного кодекса (УК) об ответственности за неуплату алиментов.
Согласно ст. 157 УК ответственность наступает только при условии, что неуплата была без уважительных причин и при этом неоднократно. ВС уточняет, что отказ от выплаты алиментов должен быть умышленным, а неоднократность означает, что человека уже наказывали за это же по ч. 1 или ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП. Срок для такого периода отводится в три месяца. Старые долги при этом не учтут: лицо, подвергнутое административному наказанию, не может быть привлечено к уголовной ответственности за неуплату за те периоды, срок уплаты по которым наступил до вступления в законную силу постановления по делу о правонарушении.
Кроме того, суд установил, что если должник имеет нескольких детей и разные нотариальные или судебные решения по каждому, то неисполнение обязательств по ним не суммируются: для наступления уголовной ответственности решение КоАП должно быть по каждому случаю отдельно.
Регулярные выплаты, но в меньшем, чем определил суд или нотариус, размере от уголовной ответственности больше не спасут, равно как и нерегулярные выплаты. При этом недоплата алиментов может не привести к уголовной ответственности, если суд сочтет нарушение малозначительным по ст. 14 УК. Малозначительность преступления в этом вопросе можно определить, в частности, размером неуплаченных сумм, длительностью неуплаченного периода, а также мотивами, которыми руководствовался подсудимый, и иными обстоятельствами дела.
Покупка продуктов, дарение вещей, оплата расходов, «если такие действия не носили постоянного характера и не свидетельствовали о нахождении ребенка (детей) или нетрудоспособных родителей на иждивении у лица, обязанного уплачивать алименты», не освобождают его от обязанности уплачивать алименты в полном объеме, постановил суд. При этом оговаривается, что такие обстоятельства подлежат исследованию и оценке судом для решения вопроса о наличии или об отсутствии признаков объективной стороны состава преступления.
Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям наступает, согласно постановлению пленума, в случае примирения сторон и погашения в полном объеме задолженности по алиментам. Сама по себе выплата от ответственности не избавляет.
ВС также обратил внимание на то, что погашение алиментной задолженности может быть произведено не только тем, кто совершил преступление, но и по его просьбе или с его согласия другими лицами. «Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности», – говорится в документе.
При назначении наказания суды должны учитывать, что у обвиняемого должна сохраниться возможность платить алименты.
С покупкой продуктов детям вопрос неоднозначный, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Подарки не могут относиться к предмету алиментов. Алименты по своей природе имеют признак регулярного вида иждивения. То есть это средства, которые на постоянной основе обеспечивают необходимый уровень жизнедеятельности», – отметил юрист.
Партнер BGP Litigation, руководитель практики семейного права и наследственного планирования Виктория Дергунова пояснила «Ведомостям», что родители, которые платят алименты, не имеют возможности проконтролировать, на что именно тратятся средства, на практике это приводит к конфликтам, особенно острым в ситуациях сверхдоходов должников, малолетнего возраста детей и удержания алиментов в долях к заработку. «Получателем алиментов является второй родитель, он не обязан отчитываться об их целевом расходовании, и по решению суда обязать его это делать нельзя, таких инструментов правовое регулирование не содержит», – отметила Дергунова.
Юрист говорит, что родители могут договориться о разных способах исполнения алиментных обязательств, например установить минимальный размер ежемесячных платежей и предусмотреть компенсацию всех возможных расходов на ребенка путем их прямой оплаты или восполнения затрат. Но просить суд обязать родителя принять исполнение алиментов в натуре вместо денежных сумм не получится.