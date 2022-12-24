Покупка продуктов и подарков не освободит от выплаты алиментов

Согласно ст. 157 УК ответственность наступает только при условии, что неуплата была без уважительных причин и при этом неоднократно. ВС уточняет, что отказ от выплаты алиментов должен быть умышленным, а неоднократность означает, что человека уже наказывали за это же по ч. 1 или ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП. Срок для такого периода отводится в три месяца. Старые долги при этом не учтут: лицо, подвергнутое административному наказанию, не может быть привлечено к уголовной ответственности за неуплату за те периоды, срок уплаты по которым наступил до вступления в законную силу постановления по делу о правонарушении.