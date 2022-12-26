Директор НИИ гриппа оценил вероятность возникновения тройной эпидемии в России

Директор НИИ гриппа оценил вероятность возникновения тройной эпидемии в РоссииО развитии так называемой тридермии заговорили в начале декабря
В начале декабря Европейский центр профилактики и контроля заболеваний Европейского союза (ECDC) и Всемирная организация здравоохранения (WHO) выпустили совместное заявление, в котором высказали опасения, что одновременная циркуляция гриппа, COVID-19 и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус, возбудитель вирусных инфекций дыхательных путей, может вызывать также бронхопневмонию, обострение хронического бронхита) могут оказать значительное влияние на службы здравоохранения этой зимой.
В заявлении также подчеркивается, что из-за такой ситуации с распространением нескольких респираторных патогенов сложно предсказать, как будет развиваться заболеваемость в зимний период. На фоне этого в СМИ начали появляться заголовки о тройной эпидемии, или тридермии.