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Директор НИИ гриппа оценил вероятность возникновения тройной эпидемии в России

О развитии так называемой тридермии заговорили в начале декабря
Егор Губернаторов
По мнению директора НИИ гриппа, важно подготовить систему здравоохранения к возможному неблагоприятному росту заболеваемости гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ / Евгений Разумный / Ведомости

В начале декабря Европейский центр профилактики и контроля заболеваний Европейского союза (ECDC) и Всемирная организация здравоохранения (WHO) выпустили совместное заявление, в котором высказали опасения, что одновременная циркуляция гриппа, COVID-19 и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус, возбудитель вирусных инфекций дыхательных путей, может вызывать также бронхопневмонию, обострение хронического бронхита) могут оказать значительное влияние на службы здравоохранения этой зимой.

В заявлении также подчеркивается, что из-за такой ситуации с распространением нескольких респираторных патогенов сложно предсказать, как будет развиваться заболеваемость в зимний период. На фоне этого в СМИ начали появляться заголовки о тройной эпидемии, или тридермии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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