Директор НИИ гриппа оценил вероятность возникновения тройной эпидемии в России

В заявлении также подчеркивается, что из-за такой ситуации с распространением нескольких респираторных патогенов сложно предсказать, как будет развиваться заболеваемость в зимний период. На фоне этого в СМИ начали появляться заголовки о тройной эпидемии, или тридермии.