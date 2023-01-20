В Госдуме предложили прикомандировывать к госорганам сотрудников Росгвардии

В пояснительной записке указано, что подавляющее большинство силовых и правоохранительных органов РФ уже наделено правом прикомандирования своих военнослужащих (сотрудников) к государственным органам, предприятиям и учреждениям. «Вместе с тем, такие полномочия не распространяются на военнослужащих Росгвардии, что создает правовую коллизию, поскольку службу в ведомстве проходят, как военнослужащие, так и сотрудники, выполняющие общие задачи», – отмечается в документе.