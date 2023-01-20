В Госдуме предложили прикомандировывать к госорганам сотрудников Росгвардии

В Госдуме предложили прикомандировывать к госорганам сотрудников РосгвардииОни останутся на военной службе и сохранят социальные гарантии
В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий возможность прикомандирования сотрудников Росгвардии к государственным органам, предприятиям, организациям независимо от их форм собственности «для выполнения задач, связанных непосредственно с деятельностью войск национальной гвардии». Проект внесли депутаты Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия»), Александр Хинштейн («Единая Россия»), Роза Чемерис («Новые люди») и Григорий Шилкин («Новые люди»).
В пояснительной записке указано, что подавляющее большинство силовых и правоохранительных органов РФ уже наделено правом прикомандирования своих военнослужащих (сотрудников) к государственным органам, предприятиям и учреждениям. «Вместе с тем, такие полномочия не распространяются на военнослужащих Росгвардии, что создает правовую коллизию, поскольку службу в ведомстве проходят, как военнослужащие, так и сотрудники, выполняющие общие задачи», – отмечается в документе.
В силу своего функционала – обеспечения государственной и общественной безопасности – войскам национальной гвардии как государственной военной организации необходимо иметь возможность прикомандирования своих военнослужащих аналогично другим ведомствам, заявила «Ведомостям» Чемерис.
«На войска национальной гвардии возложено выполнение ряда ответственных задач, включая охрану важных государственных объектов и специальных грузов, госконтроль в области оборота оружия, частной охранной деятельности, а также обеспечением безопасности объектов ТЭК, участие в обеспечении общественной безопасности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в территориальной обороне и др.», – добавила она.
«Вероятнее всего, их [росгвардейцев] планируют направлять на различные градообразующие предприятия, которые отвечают за силовую поддержку и оборону нашей страны. Могу предположить, что они там будут выполнять охранные и другие общественно значимые функции», – отметил юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков.
Росгвардия обеспечивает в том числе охрану режимных и важных объектов атомной энергетики, портов Северного морского пути, ядерных реакторов, безопасность Керченского пролива, энергомоста в Крым, сообщил «Ведомостям» зампредседателя по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Как уточнил Пискарев, прикомандированные сотрудники останутся на военной службе и сохранят имеющиеся социальные гарантии.