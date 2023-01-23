Минюст предлагает новые условия содержания заключенных

«Сейчас если лицо помещалось в период содержания под стражей в качестве подозреваемого в карцер или в одиночную камеру, то сведения об этом взыскании сохраняются в его личном деле и в будущем могут негативно сказаться при переводе его уже в исправительное учреждение для отбытия наказания», – согласен с Меркачевой партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Законопроект предусматривает, в частности, не только сроки и условия снятия таких взысканий, но и возможность считать лицо не привлекавшимся к дисциплинарному взысканию, если в течение года после этого оно не подвергалось взысканию снова, добавил Горбунов.