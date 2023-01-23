Минюст предлагает новые условия содержания заключенных

Минюст предлагает новые условия содержания заключенныхИм разрешат больше тратить на продукты
Минюст предлагает увеличить сумму, которую заключенные смогут тратить на продукты. Соответствующие поправки, в частности, содержатся в законопроекте ведомства, которым предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, а также в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Законопроект уже одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Белому дому, и подтвердил собеседник в Минюсте.
Основные поправки
Размер денежных средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости предлагается увеличить в размере, эквивалентном уровню инфляции за период 2016–2021 гг. Осужденные граждане в соответствии с законом могут приобретать предметы и вещи по безналичному расчету за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и переводов денежных средств. Деньги зачисляются на лицевые счета осужденных.
Среди мер, предложенных Минюстом, есть также увеличение нормы общей площади на одного осужденного в исправительных центрах (ИЦ), где гражданин отбывает наказание в виде принудительных работ. Согласно статистическим данным ФСИН России, приведенным в документе, 98,98% содержащихся в ИЦ осужденных привлечены к труду, из-за чего и возникла необходимость создать для них более комфортные условия.
В ИЦ никогда не было перенаселенности, поэтому норма, установленная ранее, не соблюдалась из-за наличия свободного пространства, пояснила член Совета по правам человека при президенте РФ, экс-член ОНК Москвы Ева Меркачева. Поэтому она не считает поправку значимой. «Что касается увеличения денежных средств [доступных заключенным], то не могу сказать, что что-то значительно изменится: из-за инфляции цены на продукты в тюремных ларьках тоже увеличились», – отметила Меркачева. По ее словам, цена за 1 кг сосисок на севере может доходить до 900 руб.
Адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников добавил, что большинство арестантов и лиц, отбывающих наказание, не имеют средств даже в тех лимитах, что были и раньше, а «vip-заключенные» справляются с обустройством своего быта в том числе через пожертвования. «В целом стоит отметить, что размер трат не пересматривался многие годы, поэтому его увеличение в первую очередь преследует цель их индексации относительно уровня инфляции», – добавил Лежников.
Юрист фонда «Русь сидящая» (организация признана в РФ иноагентом) Аделя Хайруллина указала на двойственность предложенных поправок, в частности обратив внимание на предложение об увеличении метража жилого пространства в исправительных учреждениях. По словам эксперта, с одной стороны, огромное количество исков ко ФСИН о компенсации морального вреда связано именно с несоблюдением нормы площади на одного человека, но эти иски подаются осужденными к лишению свободы, а не к принудительным работам.
Упрощение УДО
Минюст также предложил внести изменения, предусматривающие сроки и условия снятия взыскания, наложенного на содержащегося под стражей. Это позволит избавиться от взысканий, включая отбытые, которые могут сохраняться в личном деле осужденного после направления в исправительное учреждение и негативно сказываться на его дальнейшей характеристике. Предусматривается, что подозреваемый или обвиняемый считается не имеющим взысканий, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию.
Меркачева считает процедуру снятия взысканий наиболее важным из представленных изменений, потому что даже человек, который был признан злостным нарушителем, сможет избавиться от этого статуса по истечении года, если он больше не совершал подобных нарушений. «Это архизначимо, потому что от того, сколько у человека взысканий или является ли он злостным нарушителем, зависит его условно-досрочное освобождение. Суд всегда обращает на это внимание», – считает эксперт.
«Сейчас если лицо помещалось в период содержания под стражей в качестве подозреваемого в карцер или в одиночную камеру, то сведения об этом взыскании сохраняются в его личном деле и в будущем могут негативно сказаться при переводе его уже в исправительное учреждение для отбытия наказания», – согласен с Меркачевой партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Законопроект предусматривает, в частности, не только сроки и условия снятия таких взысканий, но и возможность считать лицо не привлекавшимся к дисциплинарному взысканию, если в течение года после этого оно не подвергалось взысканию снова, добавил Горбунов.