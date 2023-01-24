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Общество

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о новом порядке усыновления детей-сирот

Документ отправится на доработку после полученных отзывов от граждан
Анастасия Майер
Депутаты еще думают над новыми правилами усыновления детей-сирот / Таисия Воронцова / ТАСС

Совет Госдумы снял с рассмотрения правительственный законопроект, направленный на регулирование процедуры усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Инициативу должны были рассматривать на ближайшем заседании палаты.

«Инициатива насколько резонансная, настолько и спорная в предложенной редакции. Получаю от граждан множество звонков и писем, подтверждающих необходимость гораздо более выверенного подхода к такой чувствительной сфере. Люди против законопроекта», – написал Нилов.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму в начале ноября 2022 г. Он предусматривает следующие исключения из принципа «один ребенок в одни руки»: случаи усыновления или передачи под опеку отчиму или мачехе, а также усыновления или передачи под опеку братьев и сестер либо детей, которые до этого воспитывались в одной семье, и детей, которые находились вместе в одной организации или не меньше года воспитывались в одной группе. Помимо этого законопроект предполагает социально-психологическое обследование потенциальных родителей, а также самих детей-сирот, обязанность для близких родственников будущих родителей сирот проходить подготовку перед усыновлением, требование об отсутствии судимости и уголовного преследования для тех, кто живет совместно с потенциальными родителями, требования к состоянию жилья усыновителей и т. д.

Законопроект ранее также подвергся критике со стороны Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте. В отзыве на инициативу отмечалось, что замечание совета касательно пункта об одном ребенке в одни руки не было устранено.

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Нилов пояснил «Ведомостям», что механизм, который предлагается законопроектом, в сегодняшних условиях остро воспринимается гражданами. «Они видят много рисков, что бабушки и дедушки могут остаться без возможности усыновлять. А мы понимаем, что происходит, сколько детей может остаться без родителей, в том числе исходя из того конфликта, который происходит», – отмечает Нилов. По его словам, фракция ЛДПР поддержала перенос законопроекта после полученных писем, комментариев в соцсетях, где эта тема поднималась. Исходя из этого было принято соответствующее решение, чтобы «не повышать градус социальной напряженности», подчеркивает депутат.

Нилов также отметил, что профильный комитет по этому вопросу может выйти с предложением поддержать законопроект в первом чтении, но зафиксировать в постановлении обязательные корректировки ко второму чтению. «Законопроект может быть и в подвешенном состоянии – помните, два года назад законопроект про дистанционное образование также вызвал шквал негативных эмоций и не был рассмотрен», – добавил депутат, отметив, что все это является частью нормальной законотворческой деятельности.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отмечает, что некоторые положения законопроекта в предложенной редакции могут повлечь нарушение запрета на произвольное вмешательства в дела семьи (ст. 1 Семейного кодекса) и потенциально могут создать условия для ущемления права на уважение частной и семейной жизни. «Представляется необоснованным ограничение на одновременное усыновление двух и более детей, не являющихся родственниками. Рассуждать о подобном ограничении можно, если имеются данные, прямо указывающие на негативные последствия такого усыновления и/или на неминуемый риск нарушения прав усыновляемых одновременно детей», – считает эксперт.

Предлагается также, чтобы лица, принявшие ребенка на воспитание в семью, сообщали в орган опеки и попечительства об изменении состава лиц, проживающих совместно с ними, в том числе о своем вступлении в брак, для того чтобы новые члены семьи также прошли указанное обследование. Подобный контроль представляется скорее чрезмерным, особенно в сравнении с отсутствием аналогичного контроля за семьями с не приемными, а родными детьми, указывает Тягай. «Учитывая уязвимое положение детей, нуждающихся в усыновлении, а также высокий уровень социального сиротства и неразрешенную проблему профилактики семейно-бытового насилия, любые изменения в законодательство в данной области должны приниматься комплексно и на основе скрупулезной проработки, в том числе с учетом потенциальных особенностей правоприменения», – заключила эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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