Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о новом порядке усыновления детей-сирот

Законопроект был внесен правительством в Госдуму в начале ноября 2022 г. Он предусматривает следующие исключения из принципа «один ребенок в одни руки»: случаи усыновления или передачи под опеку отчиму или мачехе, а также усыновления или передачи под опеку братьев и сестер либо детей, которые до этого воспитывались в одной семье, и детей, которые находились вместе в одной организации или не меньше года воспитывались в одной группе. Помимо этого законопроект предполагает социально-психологическое обследование потенциальных родителей, а также самих детей-сирот, обязанность для близких родственников будущих родителей сирот проходить подготовку перед усыновлением, требование об отсутствии судимости и уголовного преследования для тех, кто живет совместно с потенциальными родителями, требования к состоянию жилья усыновителей и т. д.