Выпускники вузов ставят комфорт в работе выше карьерного роста

В сравнении с 2021 г. значительно просела привлекательность отрасль инвестиций и инвестиционного банкинга (21% и падение со второго места на седьмое), фармацевтика (10%, падение с 18 на 23), здравоохранение (9%, падение с 19 на 24). Сильнее всего у выпускников и студентов упал интерес с автомобилестроению – падение с 16 место на 27, и только 8% выбрали эту отрасль. В то же время значительные рост интереса у молодых специалистов продемонстрировала работа в общественных организациях (14% и 13 место в 2022 г. против 24 в 2021 г.) и издательская деятельность (11% и 19 место в прошлом году, вместо 26 в 2021 г.).