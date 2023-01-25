Выпускники вузов ставят комфорт в работе выше карьерного роста

Выпускники вузов ставят комфорт в работе выше карьерного ростаРоссийские компании повысили свою привлекательность для молодых специалистов на фоне ухода иностранных
Студенты и выпускники технических, бизнес и IT-вузов при выборе карьерного пути отдают предпочтение тем компаниям, которые позволят сохранить баланс работы и личной жизни. В свою очередь карьерные амбиции и рост стали менее привлекательными, об этом говорится в исследовании Best company Award платформы Changellenge (компания по выстраиванию отношений между крупными работодателями и их потенциальными сотрудниками).
В 2022 г. в исследовании приняли участие более 7000 студентов бакалавриата и магистратуры из 39 ведущих профильных университетов, среди них – МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИТМО, Российский технологический университет МИРЭА, НИУ ВШЭ и другие. Больше половины респондентов (54%) – студенты старших курсов и выпускники, 83% участников уже имеют опыт работы или стажировки, 35% совмещают работу с учебой.
Топ-3 факторов выбора работодателя (вопрос предполагал множественные варианты ответа) по сравнению с 2021 г. остались неизменными, молодых специалистов по-прежнему интересует конкурентный уровень заработной платы (57%), полезный опыт для будущей карьеры (40%) и уважение к сотрудникам со стороны руководства (38%).
Выпускники стали больше обращать внимания на факторы, которые связаны с комфортом: баланс работы и личной жизни переместился с 5 места в 2021 г. на 4 в прошлом (37%), стабильность и надежность компании также отметили больше трети опрошенных (37%), возможность удаленной работы перешла с 9 места на 6 (35%). Также в топ-10 факторов вошел такой фактор, как «смысл и ценность» работы, с 17 места он переместился на 7 (34%).
Напротив, снижение продемонстрировали факторы, связанные с карьерными устремлениями потенциальных соискателей. Амбициозные проекты, наличие которых серьезно интересовало студентов в 2021 г. (входили в топ-5 факторов), в 2022 г. перешли на 8 место. Фактор прозрачных путей карьерного роста, который выбрали как значимый в 2021 г. 45% опрошенных, в 2022 г. интересовал меньше трети респондентов (28%), и он выпал из топ-10. Также выпускники и студенты в прошлом году потеряли интерес к международной карьере: 24% против 42% в 2021 г.
На фоне общественно-политической ситуации 2022 г. у людей и студентов в частности приоритет с работы перешел на личную жизнь, и ее ценность, карьерные амбиции перестали так интересовать молодежь из-за ежедневно меняющейся ситуации, прокомментировала «Ведомостям» результаты опроса профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Планы выпускников изменились, они собираются реализовывать свою карьеру в России. В том числе потому, что случился значительный отток работников IT-отрасли, и произошло многократное увеличение конкуренции за границей при том же числе вакансий», – поясняет эксперт.
«Многие международные компании, которые десятилетиями выстраивали работу с российской молодежью, прежде всего консалтинговые, обвалились на десятки позиций. Этим воспользовались российские компании», – прокомментировал итоги опроса CEO Changellenge Андрей Алясов.
В целом, структура важных для студентов атрибутов будущей работы похожа, но есть также и различия. Например, возможность удаленной работы и гибкий график больше заботят учащихся IT-специальностей, чем технических и с уклоном в бизнес. Стабильность и надежность компании наоборот, больше ценят студенты технических специальностей, тогда как этот фактор менее важен будущим айтишникам.
Самой привлекательной отраслью для работы в 2022 г. остались информационные технологии (IT), ее выбрали почти половина опрошенных – 49%. Банковская отрасль переместилась с третьего на второе место по интересу у студентов (ее выбрали 36% в 2022 г.), также в топ-3 вошли сферы искусства, культуры и развлечений (29%), которые в 2021 г. занимали 5 место. Пятерка отраслей-лидеров также пополнилась образованием (27%), рекламой и маркетингом (27%).
В сравнении с 2021 г. значительно просела привлекательность отрасль инвестиций и инвестиционного банкинга (21% и падение со второго места на седьмое), фармацевтика (10%, падение с 18 на 23), здравоохранение (9%, падение с 19 на 24). Сильнее всего у выпускников и студентов упал интерес с автомобилестроению – падение с 16 место на 27, и только 8% выбрали эту отрасль. В то же время значительные рост интереса у молодых специалистов продемонстрировала работа в общественных организациях (14% и 13 место в 2022 г. против 24 в 2021 г.) и издательская деятельность (11% и 19 место в прошлом году, вместо 26 в 2021 г.).