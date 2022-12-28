60% россиян видят своих детей в науке

60% россиян видят своих детей в наукеЗа пять лет интерес к науке вырос
68% опрошенных россиян утверждают, что интересуются современными научными достижениями, и этот результат — максимальный за время проведения исследования с 2018 г.
Об этом говорится в ежегодном мониторинге (есть у «Ведомостей») отношения россиян к науке, проведенном Институтом современных медиа совместно с телеканалом «Наука». Опрос проводился с 22 по 26 декабря этого года среди россиян от 18 лет и старше, общее число респондентов — 1600 человек.
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