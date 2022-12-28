60% россиян видят своих детей в науке

Об этом говорится в ежегодном мониторинге (есть у «Ведомостей») отношения россиян к науке, проведенном Институтом современных медиа совместно с телеканалом «Наука». Опрос проводился с 22 по 26 декабря этого года среди россиян от 18 лет и старше, общее число респондентов — 1600 человек.