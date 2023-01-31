Мизулина усомнилась в необходимости сбора ДНК у подозреваемых и обвиняемых

Мизулина усомнилась в необходимости сбора ДНК у подозреваемых и обвиняемыхСенаторы поддержат закон, но обсудят геномную регистрацию подозреваемых с Верховным судом
Член комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина неожиданно раскритиковала уже принятый Госдумой закон об обязательной геномной регистрации в части сбора ДНК у подозреваемых и обвиняемых. По ее мнению, эта новелла существенно ограничивает их права и, соответственно, является излишней мерой, поскольку их вина еще не доказана. На заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству она призналась в «больших сомнениях» относительно необходимости утверждения закона в нынешнем виде.
«Это же какой-то беспредел, они же еще невиновные, зачем это надо?» – заявила сенатор. По ее мнению, достаточно сбора ДНК у осужденных, чтобы в случае рецидива преступления было «легко выявить» преступника. «И это может останавливать от того, чтобы человек не совершал [преступление] повторно, потому что благодаря этим биометрическим данным его быстро выявят», – сказала Мизулина.
Сенатор добавила, что «у нас подозреваемым стать вообще ничего не стоит». «Постановление вынесли о привлечении в качестве подозреваемого, потому что он находился в том месте, где произошло преступление. Подозревается? Конечно. И ничего для этого больше не надо», – объяснила она. Мизулина допустила, что обязательная геномная регистрация возможна в отношении подозреваемых в половых преступлениях против несовершеннолетних, так как «бывают ситуации, когда подозреваемых отпускают» и они не проходят экспертизы на предмет склонности к педофилии. «И то я не уверена, поскольку это очень серьезное ограничение», – заявила Мизулина, добавив, что у нее «очень большие сомнения» насчет этой новеллы.
Присутствовавший на заседании комитета начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко попытался развеять сомнения Мизулиной, заявив, что «в ходе исследования ДНК для целей геномной регистрации из физиологических признаков возможно только установление пола лица». «Поэтому данные эти крайне важны, ограничений прав там как таковых больших не происходит», – заверял Авдейко. По его словам, закон имеет «большое значение в плане защиты прав и свобод граждан, защиты от совершения преступлений». Обязательная геномная регистрация подозреваемых и обвиняемых позволит легче раскрывать преступления прошлых лет, отметил представитель МВД.
«Конечно, мы все согласования имеем, проходили, все это дело обсуждали», – добавил Авдейко. Он уточнил, что «при проведении геномной регистрации используются метод и оборудование секвенирования, а также набор реактивов, которые позволяют проводить исследование только тех участков ДНК, которые не несут информации о физическом и физиологическом состоянии человека».
Председатель комитета Андрей Клишас отметил, что «в законе есть процедура уничтожения данных и права на реабилитацию». В законопроекте указано, что биоматериал уничтожается по заявлению лица в случае, если у него возникает право на реабилитацию.
На это Мизулина возразила, что поправки обязывают приложить к заявлению постановление суда о восстановлении права реабилитированного. «А если оправдательный приговор? Ведь можно же прямо в этом документе [прописать необходимость уничтожения биоматериала]. При вынесении оправдательного приговора, почему нет?» – заявила сенатор. По ее словам, для уничтожения данных обязательной геномной регистрации должно быть достаточно постановления следователя о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям или вступившего в законную силу оправдательного приговора.
В итоге закон было рекомендовано одобрить, а по вопросу уничтожения ДНК сенаторы проконсультируются с Верховным судом РФ.
Законопроект об обязательной геномной регистрации осужденных, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту, был внесен в Госдуму еще в ноябре 2020 г., тогда же одобрен в первом чтении. В третьем чтении его приняли 25 января 2023 г. Сейчас сбор ДНК в обязательном порядке производится только у осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; у неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.
По данным на 1 января 2020 г., в федеральной базе данных геномной информации содержалась геномная информация 0,6% от общего населения России. Авдейко на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству со ссылкой на мировой опыт заявлял, что геномная экспертиза «реально начинает работать» в случае наличия в базе биоматериала 1% населения. В случае принятия законопроекта в существующем виде в базе будет содержаться геномная информация 4% россиян.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов сказал «Ведомостям», что закон об обязательной геномной регистрации «входит в конфронтацию с основным нормативным документом страны». Дело в том, что в документе не содержится точного описания, как именно планируется получать информацию геномного содержания. «Не надо забывать, что ст. 51 Конституции РФ гарантирует право не свидетельствовать против себя. Это в том числе касается и предоставления образцов для любого исследования, поскольку, предоставляя их, ты свидетельствуешь не в свою пользу и минимизируешь свои шансы защитить свои же интересы», – рассуждает юрист. В результате, по словам Горбунова, создана правовая коллизия.
По мнению юриста, члена комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павла Каткова, предлагаемый законопроектом сбор ДНК-материала вполне коррелирует с законом о защите персональных данных. «Немного странно, что при этом не вносятся поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности или в УПК, но это вопрос юридической техники. Гораздо более странно, что сенатор встает на пути у закона, внесенного правительством да еще и успешно прошедшего нижнюю палату Федерального собрания: обычно такой уровень законодательной инициативы не встречает подобного сопротивления», – отмечает эксперт.