Мизулина усомнилась в необходимости сбора ДНК у подозреваемых и обвиняемых

Сенатор добавила, что «у нас подозреваемым стать вообще ничего не стоит». «Постановление вынесли о привлечении в качестве подозреваемого, потому что он находился в том месте, где произошло преступление. Подозревается? Конечно. И ничего для этого больше не надо», – объяснила она. Мизулина допустила, что обязательная геномная регистрация возможна в отношении подозреваемых в половых преступлениях против несовершеннолетних, так как «бывают ситуации, когда подозреваемых отпускают» и они не проходят экспертизы на предмет склонности к педофилии. «И то я не уверена, поскольку это очень серьезное ограничение», – заявила Мизулина, добавив, что у нее «очень большие сомнения» насчет этой новеллы.