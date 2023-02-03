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Конституционный суд сравнит сдачу жилья с гостиничным бизнесом

Житель Пскова оспорил нормы Жилищного кодекса, которые мешают ему зарабатывать
Яна Суринская
Проблема законности посуточной сдачи квартир для россиян весьма актуальна / Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд (КС) 7 февраля проверит на соответствие Основному закону ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса. Поводом для проверки стала жалоба индивидуального предпринимателя из Пскова Павла Бахриева. Он в течение полутора лет сдавал в центре города квартиру, в том числе в посуточную аренду. Объявления о сдачи квартиры Бахриев размещал на интернет-ресурсе Booking.com, а налоги уплачивал по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Сначала с жалобой на предпринимателя обратились жители дома. Согласно их доводам, квартира находится в многоквартирном доме, в нежилой фонд не переведена, не имеет отдельного входа и ее активная эксплуатация третьими лицами создала неудобства соседям. Кроме того, соседи указали на то, что в сдаваемом жилом помещении проводили шумные, в том числе ночные, увеселительные мероприятия, из-за чего неоднократно приходилось вызывать полицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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