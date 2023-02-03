Конституционный суд сравнит сдачу жилья с гостиничным бизнесом

Сначала с жалобой на предпринимателя обратились жители дома. Согласно их доводам, квартира находится в многоквартирном доме, в нежилой фонд не переведена, не имеет отдельного входа и ее активная эксплуатация третьими лицами создала неудобства соседям. Кроме того, соседи указали на то, что в сдаваемом жилом помещении проводили шумные, в том числе ночные, увеселительные мероприятия, из-за чего неоднократно приходилось вызывать полицию.