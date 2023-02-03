Конституционный суд сравнит сдачу жилья с гостиничным бизнесом

Конституционный суд сравнит сдачу жилья с гостиничным бизнесомЖитель Пскова оспорил нормы Жилищного кодекса, которые мешают ему зарабатывать
Конституционный суд (КС) 7 февраля проверит на соответствие Основному закону ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса. Поводом для проверки стала жалоба индивидуального предпринимателя из Пскова Павла Бахриева. Он в течение полутора лет сдавал в центре города квартиру, в том числе в посуточную аренду. Объявления о сдачи квартиры Бахриев размещал на интернет-ресурсе Booking.com, а налоги уплачивал по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Сначала с жалобой на предпринимателя обратились жители дома. Согласно их доводам, квартира находится в многоквартирном доме, в нежилой фонд не переведена, не имеет отдельного входа и ее активная эксплуатация третьими лицами создала неудобства соседям. Кроме того, соседи указали на то, что в сдаваемом жилом помещении проводили шумные, в том числе ночные, увеселительные мероприятия, из-за чего неоднократно приходилось вызывать полицию.