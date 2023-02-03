Премьера Красноярского края заподозрили в превышении полномочий при строительстве метро

Премьера Красноярского края заподозрили в превышении полномочий при строительстве метроПо этому же уголовному делу проходит экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь
Первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. «По версии следствия, он дал указания подчиненным подписать акты невыполненных работ по метро», – сообщил собеседник агентства.
Лапшин занимает свой пост с 2018 г.
По этому же уголовному делу проходит известный политик и бизнесмен, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому инкриминируется хищение 950 млн руб. мошенническим путем. Лапшин стал фигурантом уголовного дела еще в октябре 2022 г. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», он пришел с повинной в правоохранительные органы в ноябре 2022 г. и находится под подпиской о невыезде.
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасии «Ведомостям» сообщили, что информации о расследовании в отношении Лапшина у них нет. Вероятнее всего, дело красноярского премьера находится в производстве ФСБ. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края, в прокуратуру региона и в ФСБ.
Уголовное дело в отношении Олега Митволя расследует следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю. По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИЗИС» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Экс-замглавы Росприроднадзора вменяется ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Митволь, задержанный в июне 2022 г. в московском аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Дубай и впоследствии помещенный в один из СИЗО Красноярска, накануне был госпитализирован в тюремную больницу КТБ-1 после резкого ухудшения самочувствия. Жена политика Людмила рассказала, что он страдал от повышенной температуры десять дней, после чего она превысила 40 градусов. По ее словам, у супруга «крупное воспалительное заболевание».
Политик пошел на сделку со следствием и, по данным «Коммерсанта», частично погасил ущерб в размере 1 млн руб. В июле 2022 г. по этому же делу в Красноярске был задержан, а впоследствии арестован министр транспорта края Константин Димитров – ему инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Еще одним фигурантом уголовного дела является бывший руководитель государственного учреждения «Краевое транспортное управление» (заказчик проектирования метрополитена) Константин Мандров. Он также арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Сейчас исполнителем работ по строительству метро в Красноярске является ГК «Моспроект-3», работы начались в 2022 г. Первый этап пройдет через центр города – на участке протяженностью 11 км появятся 6 станций (4 подземных и 2 наземных). Ввод первой линии запланирован на 2026 г.