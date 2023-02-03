Премьера Красноярского края заподозрили в превышении полномочий при строительстве метро

Митволь, задержанный в июне 2022 г. в московском аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Дубай и впоследствии помещенный в один из СИЗО Красноярска, накануне был госпитализирован в тюремную больницу КТБ-1 после резкого ухудшения самочувствия. Жена политика Людмила рассказала, что он страдал от повышенной температуры десять дней, после чего она превысила 40 градусов. По ее словам, у супруга «крупное воспалительное заболевание».