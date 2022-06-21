Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил соглашение со следствием
Бывший замглавы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь заключил досудебное соглашение и выразил готовность возместить ущерб по уголовному делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.
«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама- инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко», — рассказали в суде.
Прокурор заявил, что ущерб по делу был нанесен бюджету, а Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за границу, значит, он может скрыться. Также прокурор отметил тяжесть причиненного ущерба. В результате суд постановил оставить постановление об аресте без изменения, апелляционные жалобы адвокатов не удовлетворили.
Олег Митволь руководил Северным административным округом Москвы с июля 2009 г. по октябрь 2010 г. До этого он в течение пяти лет был заместителем руководителя Росприроднадзора.
8 июня сотрудники ФСБ задержали Митволя в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. Затем силовики сопроводили его в Красноярск, где он был арестован, сообщал РБК со ссылкой на источник. Помощница Митволя тогда утверждала, что он собирался улететь в Дубай на отдых. Митволя подозревают в хищении 900 млн руб. на посту председателя совета директоров АО «Красноярский ТИЗИС». Он арестован до 24 июля. Митволю грозит до 10 лет лишения свободы.