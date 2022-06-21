Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил соглашение со следствием

8 июня сотрудники ФСБ задержали Митволя в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. Затем силовики сопроводили его в Красноярск, где он был арестован, сообщал РБК со ссылкой на источник. Помощница Митволя тогда утверждала, что он собирался улететь в Дубай на отдых. Митволя подозревают в хищении 900 млн руб. на посту председателя совета директоров АО «Красноярский ТИЗИС». Он арестован до 24 июля. Митволю грозит до 10 лет лишения свободы.