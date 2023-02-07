Суд отменил приговор фигурантам дела о хищении в Кроноцком заповеднике

«Для нас это очень важно и первый шаг к справедливости. Люди наконец-то вернутся домой и к любимой работе. Это очень важно, потому что мы уже выгорели. Мы так устали бороться и доказывать, что люди просто выполняли свой служебный долг», – заявил «Ведомостям» сотрудник и экс-директор Кроноцкого заповедника, член Общественной палаты РФ Петр Шпиленок. По его словам, нарушения присутствовали, но не такие, чтобы сажать людей и назначать им огромные штрафы. «Мы не остановимся на этом и будем дальше добиваться справедливости», – заключил он.