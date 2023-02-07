Суд отменил приговор фигурантам дела о хищении в Кроноцком заповеднике

Суд отменил приговор фигурантам дела о хищении в Кроноцком заповедникеДело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию
Камчатский краевой суд признал незаконным приговор по делу о хищении полумиллиарда рублей в Кроноцком заповеднике. Таким образом, уголовное дело в отношении четверых сотрудников заповедника будет заново рассматриваться по существу, но в ином судейском составе. Все фигуранты 7 февраля были освобождены из-под стражи в зале суда.
Летом 2022 г. Камчатский горсуд признал Дарью Паничеву, Романа Корчигина, Оксану Терехову и Николая Позднякова виновными в хищении 450 млн руб. в период с 2015 по 2016 г. и назначил им наказание в виде реальных сроков лишения свободы от 3 до 5,5 года. Судом было установлено, что экологи в указанный период создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Никто из подсудимых вину не признал. Защита настаивала на недоказанности вины экологов и просила провести дополнительные экспертизы по делу. Осенью прошлого года по инициативе Минприроды России была проведена экспертиза на местности, которая показала, что на территории не было захороненных отходов, а работы по ликвидации накопленного экологического ущерба были проведены.
Поддержку сотрудникам заповедника высказал и губернатор Камчатки Владимир Солодов.
После рассмотрения новых доказательств государственное обвинение посчитало возможным смягчить приговор и запросило для природоохранников условные сроки. Несмотря на это, апелляционный суд вынес решение об отмене приговора и направил дело на пересмотр.
«Для нас это очень важно и первый шаг к справедливости. Люди наконец-то вернутся домой и к любимой работе. Это очень важно, потому что мы уже выгорели. Мы так устали бороться и доказывать, что люди просто выполняли свой служебный долг», – заявил «Ведомостям» сотрудник и экс-директор Кроноцкого заповедника, член Общественной палаты РФ Петр Шпиленок. По его словам, нарушения присутствовали, но не такие, чтобы сажать людей и назначать им огромные штрафы. «Мы не остановимся на этом и будем дальше добиваться справедливости», – заключил он.
После приговора Шпиленок ушел с должности директора заповедника в знак протеста.