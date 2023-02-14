Наиболее популярен среди врачей WhatsApp, на втором месте – Telegram

Наиболее популярен среди врачей WhatsApp, на втором месте – TelegramОдна из причин использования мессенджеров – консультирование пациентов через них, считают эксперты
Самым популярным мессенджером среди врачей стал WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta. – «Ведомости»), следует из результатов опроса сотрудников российских медучреждений, проведенного коммуникационной группой PRT Edelman Affiliate. Его использует 92,8% респондентов. На втором месте – Telegram (75,8%), на третьем – Viber (44%). Исследование проводилось методом телефонного опроса в ноябре - декабре 2022 г. В опросе приняли участие 1000 врачей различных специальностей.
Как выяснилось в ходе исследования, наиболее активными пользователями WhatsApp оказались психиатры (98,4%), педиатры (97,1%) и кардиологи (96,6%). Telegram чаще всего используют эндокринологи (этот ответ выбрали 89,3% врачей этой специальности), педиатры (85%) и нефрологи (84%). А Viber — дерматологи, косметологи и венерологи (66,7%), а также неврологи (61,5%).
Кроме того, по данным опроса, в WhatsApp общаются более 90% врачей любого стажа – от тех, кто практикует менее пяти лет, до тех, чей опыт работы составляет более 30 лет. Максимальную распространенность Telegram имеет среди специалистов со стажем от 10 до 30 лет (им пользуется более 80% респондентов в этой категории). А минимальную – среди врачей со стажем более 30 лет (62,5%). Viber при этом активнее всего используют специалисты с опытом работы менее 5 лет (52,4%). Наименее распространен этот мессенджер среди врачей со стажем от 5 до 10 лет (37,5%).
После ухода из России зарубежных соцсетей все больше фармацевтических брендов задумывается о создании каналов, чат-ботов в мессенджерах для коммуникации с профессиональной аудиторией, отмечает руководитель департамента фармацевтических коммуникаций PRT Артем Давыдов.
«Способы этой коммуникации могут быть очень разными: от адресной рассылки сообщений о новой продукции до ведения закрытых врачебных каналов с медицинскими новостями», – отметил он.
Популярность Telegram и WhatsApp у врачей, с одной стороны, объясняется тем, что эти мессенджеры являются самыми популярными среди россиян в целом, следует из данных Mediascope. По итогам декабря 2022 г., согласно данным измерителя, WhatsApp в России пользовалось 87,4 млн человек старше 12 лет с десктопов и мобильных устройств, Telegram – 72,4 млн, Viber – 35,5 млн. Ключевой фактор популярности WhatsApp – простота его функционала, а Telegram – уникальный контент, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян.
С другой стороны, часть специалистов еще во время пандемии начала наращивать количество онлайн-консультаций через мессенджеры. Но руководитель отдела обучения и развития врачей телемедицины сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Василенко отмечает, что эта практика несет риски для здоровья пациента и не имеет ничего общего с телемедициной: «Мессенджеры, в отличие от сервисов цифровой медицины, не предъявляют требования к квалификации врачей».
Консультации в мессенджерах действительно незаконны, подтверждает адвокат бюро Onigin Group Дмитрий Бартнев. «Врач может проводить их или очно, или в рамках телемедицинской помощи при условии идентификации пациента и врача через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)», – говорит он.