Наиболее популярен среди врачей WhatsApp, на втором месте – Telegram

Кроме того, по данным опроса, в WhatsApp общаются более 90% врачей любого стажа – от тех, кто практикует менее пяти лет, до тех, чей опыт работы составляет более 30 лет. Максимальную распространенность Telegram имеет среди специалистов со стажем от 10 до 30 лет (им пользуется более 80% респондентов в этой категории). А минимальную – среди врачей со стажем более 30 лет (62,5%). Viber при этом активнее всего используют специалисты с опытом работы менее 5 лет (52,4%). Наименее распространен этот мессенджер среди врачей со стажем от 5 до 10 лет (37,5%).