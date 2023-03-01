В Госдуме и Совете по правам человека при президенте предложили найти русофобии специальное место

«Мы здесь сидим, объединенные 10-м санкционным списком [Евросоюза]. Его авторы выступают в качестве анонимов, а сама русофобия и разрушение архитектуры правозащитной системы удивительны по форме и содержанию. <...> Придет время, когда мы сможем наказывать учителей, выставляющих детей за дверь за их идеалы», – понадеялась она. По словам омбудсмена, число обращений от соотечественников за рубежом на нарушения их прав выросло почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Участвовавшие в заседании проживавшие в прошлом за рубежом граждане утверждали, что за демонстрацию Z-символики в соцсетях и репосты программы Никиты Михалкова «Бесогон» в Германии якобы грозит пожизненное заключение, а за участие в «Бессмертном полке» и акции к Дню России в США – 35 лет тюрьмы.