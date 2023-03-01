В Госдуме и Совете по правам человека при президенте предложили найти русофобии специальное место

В Госдуме и Совете по правам человека при президенте предложили найти русофобии специальное местоГлава СПЧ Валерий Фадеев склоняется к тому, что это не этническое, а скорее культурное, политическое понятие
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил законодательно определить понятие «русофобия», чтобы ее проявления подпадали под уголовную ответственность. При необходимости, считает он, нужно ввести в Уголовный кодекс (УК) соответствующую статью. По словам Фадеева, на данный момент в совете лишь «интуитивно» понимают, что такое русофобия. «Наша сегодняшняя задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи УК могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью», – заявил он на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству (цитата по «Интерфаксу»).
Идею определить понятие русофобии в законе высказал еще на встрече президента с СПЧ 7 декабря 2022 г. глава комиссии Кирилл Вышинский, напомнил Фадеев «Ведомостям». Тогда же Владимир Путин дал СПЧ поручение разобраться, нужна ли такая статья в УК или достаточно действующих, а также дать определение русофобии. Срок исполнения поручений – 1 мая. Для подготовки предложений СПЧ ждет в том числе заключения Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ: по словам Фадеева, с юридической стороной вопроса можно будет определиться после изучения документов правоохранительных ведомств. «Сегодня мы с коллегами обсуждали, что такое русофобия. В частности, адвокат Гасан Мирзоев высказал интересное предложение: что это не этническое, а скорее культурное, политическое понятие», – рассказал глава СПЧ «Ведомостям».
Вышинский на заседании комиссии 28 февраля заявил, что в СПЧ мониторят ситуацию и «почти каждый день» видят проявления русофобии за рубежом: «как разжигают ненависть, как призывают к дискриминации русских, русскоязычных». «Будем готовить формулировки», – пообещал он. В Генпрокуратуре необходимости выделения русофобии в отдельный состав преступления не видят, но предлагают ужесточить за нее ответственность по действующим статьям УК. «Предлагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма», – заявил на заседании комиссии СПЧ начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов.
По его словам, в частности, в УК определено, что русофобия может подлежать квалификации по ст. 280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Кроме того, в российском уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за дискриминацию – по ст. 136 УК («нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»). «За совершение данных преступлений за рубежом подлежат привлечению к ответственности как россияне, так и иностранные граждане, это в случаях, если преступления направлены против России или гражданина РФ», – отметил представитель Генпрокуратуры РФ.
Участвовавшая в заседании уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пошла дальше – она предложила «стимулировать общественный международный трибунал, который будет фиксировать не только пытки, но и факты русофобии».
«Мы здесь сидим, объединенные 10-м санкционным списком [Евросоюза]. Его авторы выступают в качестве анонимов, а сама русофобия и разрушение архитектуры правозащитной системы удивительны по форме и содержанию. <...> Придет время, когда мы сможем наказывать учителей, выставляющих детей за дверь за их идеалы», – понадеялась она. По словам омбудсмена, число обращений от соотечественников за рубежом на нарушения их прав выросло почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Участвовавшие в заседании проживавшие в прошлом за рубежом граждане утверждали, что за демонстрацию Z-символики в соцсетях и репосты программы Никиты Михалкова «Бесогон» в Германии якобы грозит пожизненное заключение, а за участие в «Бессмертном полке» и акции к Дню России в США – 35 лет тюрьмы.
Предложения ввести уголовную ответственность за русофобию звучат не впервые. 15 декабря 2022 г. с такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в УК РФ», – писал тогда депутат в своем Telegram-канале. Его однопартийцы пока не вносили соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.
Инициатива введения уголовной ответственности за русофобию противоречит принципам УК и конституционного строя, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Сразу необходимо оговориться, что в отсутствие определения термина «русофобия» мы можем лишь догадываться, кто и какой смысл вкладывает в это слово», – отметил он. По словам юриста, «каждый человек имеет право ненавидеть любую группу людей, формализуемую по любому признаку (видимо, имеется в виду, если эта ненависть не публична. – «Ведомости»)».
«Это базовое право человека – иметь свое мнение по любому вопросу», – подчеркнул Клеточкин. Преступление, по его словам, образуется, «когда человек начинает призывать кого-то дискриминировать или убивать из-за принадлежности к какой-либо социальной группе». «То есть русофобия, а именно нелюбовь или боязнь кого-то, не может образовывать состав преступления в принципе, поскольку следующим шагом будет уголовная ответственность за недостаточно восторженный образ мыслей», – заявил он. Клеточкин добавил, что при введении уголовной ответственности за русофобию придется «начать определять, кто является русским (россиянином), т. е. жертвой преступления, а кто не является». Впрочем, «неэтнической» концепции Фадеева такой подход, видимо, противоречит.