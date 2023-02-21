Владимир Путин пообещал «ответственность по закону» для предателей

Президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что враги России делают ставку на «национал-предаталей» и на тех, кто желает заработать на продаже Родины. Тот, кто встал на путь «прямого предательства», тот совершает преступление и «понесет ответственность по закону», подчеркнул президент. Но при этом есть те, «кто отступился от Родины»: «Пусть это останется на их совести». Им люди, по словам Путина, люди дадут моральную оценку, а не будут наказывать, как «киевский режим». Но «наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношение специальной военной операции», а также защиты Донбасса, заявил президент, и проявили настоящий патриотизм.