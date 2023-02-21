Владимир Путин пообещал «ответственность по закону» для предателей

Владимир Путин пообещал «ответственность по закону» для предателейНо он призвал отличать их от тех, кто просто отступился от Родины
Президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что враги России делают ставку на «национал-предаталей» и на тех, кто желает заработать на продаже Родины. Тот, кто встал на путь «прямого предательства», тот совершает преступление и «понесет ответственность по закону», подчеркнул президент. Но при этом есть те, «кто отступился от Родины»: «Пусть это останется на их совести». Им люди, по словам Путина, люди дадут моральную оценку, а не будут наказывать, как «киевский режим». Но «наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношение специальной военной операции», а также защиты Донбасса, заявил президент, и проявили настоящий патриотизм.
Дискуссию о наказании для уехавших россиян начал глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. В интервью «Ведомостям» 5 декабря он заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».
25 декабря 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения для уехавших. По его мнению, давать льготы и преференции покинувшим страну, чтобы они вернулись обратно, неправильно. Так он прокомментировал слова главы Минцифры Максута Шадаева, который предлагал создать условия для IT-специалистов, чтобы они захотели вернуться в Россию. Речь шла о разработке программы «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. Позже, 7 февраля «Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомстве сообщил, что Министерство финансов не станет менять правила налогообложения для уехавших из страны граждан, которые продолжают работать на российские компании из-за границы.
Звучали и более конкретные предложения по наказанию уехавших. 28 декабря 2022 г. сенатор Сергей Цеков предложил изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране. Он заявил, что конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации. В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать таких людей в Россию «до конца их дней», а также отрезать их от источников дохода в РФ. В начале января он подчеркнул, что с предателями нужно разбираться «по закону». Если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени».
13 января Володин тоже предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию из-за рубежа. Володин пояснил, что критикующие российскую власть граждане, которые живут за границей, сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары» за счет россиян. По его мнению, они «чувствуют свою безнаказанность», поскольку думают, что «правосудию до них не дотянуться». Он напомнил, что заявления, оскорбляющие жителей РФ и военных, могут быть расценены как призывы к экстремизму, дискредитация российской армии и др. По его мнению, следует внести поправки в соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые позволяли бы конфисковать имущество у таких граждан.
Клишас назвал такой подход «возможным». «Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть Страну – не преступление», – написал он в своем Telegram-канале. Против выступил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. «Это обсуждается – конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать», – говорил он.