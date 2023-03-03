Президенту предложили сделать экзамен по русскому языку обязательным в вузах

Первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что Минобрнауки говорит не об отмене обязательного экзамена по русскому языку, а о том, что при поступления на инженерно-технические специальности знания абитуриенты должны оцениваться прежде всего по таким предметам, как математика, информатика, химия и физика. «Это не связано с отменой выпускного экзамена в школе. Понятно, что русский язык все должны знать. А вот при приеме в университет акцентировать внимание и основываться надо по экзаменам по инженерно-техническим специальностям», – указал он.