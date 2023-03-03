Президенту предложили сделать экзамен по русскому языку обязательным в вузах

Президенту предложили сделать экзамен по русскому языку обязательным в вузахПрофильный совет раскритиковал инициативу об отмене обязательного ЕГЭ для поступления в инженерные вузы
Члены Совета при президенте РФ по русскому языку предложили ввести обязательный экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов, сообщил «Газете.Ru» член совета и руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко. По его словам, члены совета также выступили против решения Минобразования об отмене обязательного экзамена по русскому языку для поступающих в инженерные вузы и по техническим специальностям. «Данное решение, считают члены совета, противоречит задаче повышения языковой культуры в стране», – подчеркнул Деревянко.
Говоря о школьном образовании, он отметил, что в скором времени в образовательные учреждения будут внедрены специальные учебные словари, которые помогут учащимся с языковыми нормами и лексикой русского языка. Это решение назрело в связи с «катастрофическим падением речевой культуры среди молодежи», добавил Деревянко. «Сама цифровая база данных еще в процессе разработки. Когда будет проведена соответствующая экспертиза, она будет постоянно пополняться, и большие фундаментальные словари в ближайшее время должны активно пополняться новой лексикой, лексикой отраслевой, в сфере IT, рекламы и др», – пояснил он.
В ближайшие месяцы будут подготовлены соответствующие нормативные акты, после чего начнется процедура экспертизы. Перечень словарей должен быть готов к началу следующего года, после этого начнется дискуссия о том, «какие слова и почему туда вошли», заключил Деревянко.
3 февраля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство с 2024 г. начнет «снижать акцент» на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов. «Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 г., достаточно революционная для вузов – мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», – отметил Фальков.
Аналогичные мысли высказывал и министр просвещения Сергей Кравцов в декабре 2022 г. Он предложил сделать акцент для поступления на инженерное образование на профильную математику, физику и информатику, усилить профориентацию, сфокусироваться на подготовке кадров с учетом задач, в том числе оборонно-промышленного комплекса, а на русский язык для инженерных специальностей – уменьшить акцент.
Первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что Минобрнауки говорит не об отмене обязательного экзамена по русскому языку, а о том, что при поступления на инженерно-технические специальности знания абитуриенты должны оцениваться прежде всего по таким предметам, как математика, информатика, химия и физика. «Это не связано с отменой выпускного экзамена в школе. Понятно, что русский язык все должны знать. А вот при приеме в университет акцентировать внимание и основываться надо по экзаменам по инженерно-техническим специальностям», – указал он.
Акцент на важности высокой культуры письменной и устной речи на русском языке очень важен в особенности для учителей в системе общего и среднего профессионального образования, а также преподавателей высшей школы, отмечает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Вместе с тем, по его словам, имеет смысл подумать над тем, чтобы не вводить специальные курсы и экзаменационные мероприятия на уровне высшего образования. «Необходимо способствовать повышению культуры устной и письменной речи через интеграцию в образовательные программы более разнообразных форм учебной активности – публичных выступлений, эссе, дебатов и др.», – поясняет он. Такая активность позволит студентам «прокачивать» свои навыки в области употребления русского языка и развивать навыки высокого порядка – критическое мышление, коммуникацию, кооперацию, креативность.
Вводить обязательный экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов страны не стоит, считает первый проректор – проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин. «Интересная, интеллектуально насыщенная и привлекательная учеба и яркая, полная событиями студенческая жизнь – вот что способствует росту языковой культуры, а вовсе не некое формальное, обязательное «испытание», – отмечает он. По словам Падалкина, такая идея прямо противоречит существующему законодательству: сейчас образовательные программы высшего образования завершаются итоговой аттестацией, формы ее проведения устанавливаются вузами самостоятельно. При этом государственный экзамен может проводиться только по тем предметам из программы обучения, освоение которых имеет определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников, заключил он.