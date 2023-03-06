КПРФ готовит законопроект об отмене Fan ID для большинства соревнований

КПРФ готовит законопроект об отмене Fan ID для большинства соревнованийВ профильном комитете падение посещаемости футбола объясняют и другими факторами
Депутаты Госдумы от КПРФ намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID) на внутрироссийских футбольных соревнованиях, сообщил «Ведомостям» 6 марта пресс-секретарь партии Александр Ющенко. Он отметил, что в результате применения Fan ID стадионы после возобновления сезона Российской премьер-лиги оказались практически пустыми.
«Мы призываем все фракции выработать общее решение в виде нового законопроекта, поддержанного всеми фракциями, в том числе «Единой Россией». Мы готовы его внести. Готовы к любым компромиссным решениям, главной целью которых будет удовлетворение большого коллектива болельщиков. Наше предложение – оставить Fan ID на крупные международные соревнования, чемпионат мира, Европы, крупные соревнования клубные – международные и европейские. На внутренние соревнования он не нужен», – заявил Ющенко.
По его словам, если речь идет о мерах безопасности, то все клубы способны контролировать болельщиков и лучше правоохранительных органов знают, «кого допустить» на стадион. «Иначе весь наш футбол как часть массовой культуры просто убьют», – считает он. О сроках разработки согласованного законопроекта об ограничении действия Fan ID и его внесения в Госдуму депутат сообщить затруднился.
Закон о введении паспорта болельщика для внутрироссийских соревнований был подписан президентом Владимиром Путиным 31 декабря 2021 г. и вступил в силу 1 июня 2022 г. – но сначала только для пяти футбольных стадионов. Согласно ему, доступ фанатов на спортивные соревнования осуществляется только при наличии этого документа. Изменения в законодательстве основаны на «положительном опыте применения системы идентификации болельщиков с использованием персонифицированной карты зрителя во время проведения крупных международных спортивных соревнований», отмечали в правительстве. После этого фанатские организации футбольных клубов стали призывать к бойкоту игр.
С 1 декабря 2022 г. закон начал действовать для стадионов всех 16 клубов РПЛ. В выходные 4-5 марта прошел первый после зимней паузы тур лиги, на котором необходимо было предъявлять Fan ID. Он собрал наименьшую аудиторию в сезоне – 60 641 зрителя (7 580 на матче в среднем). Например, матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4 500 человек, это худший показатель для московского клуба с 2004 г. без учета ковидного периода. Антирекорд показала и «Газпром арена» в Санкт-Петербурге – на мачт «Зенита» с «Пари НН» пришли 19 705 зрителей. Стадион позволяет принимать 68 000 человек.
После этого депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, заявил, что готовит вопрос об оценке применения Fan ID к отчету премьер-министра Михаила Мушистина в Госдуме, который запланирован на один из дней пленарной недели с 21 по 23 марта. Он сообщил «Ведомостям» 6 марта, что уже направил обращение Мишустину с этим вопросом. «Я указал в своем обращении на определенные сложности, которые есть при использовании Fan ID, но какое будет принято решение, не могу говорить», – сказал он.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Ведомостям», что «ни одной оформленной инициативы» он еще не видел и комментировать предложение считает преждевременным. Депутат сказал, что тоже «переживает» из-за низкой посещаемости стадионов, но призывает оценить «всю совокупность факторов», которые на нее влияют. «Мое мнение – Fan ID имеет лишь частичное отношение к невысокой посещаемости. Мы понимаем, что сейчас зима, погода, экономическая ситуация не самая простая, спецоперация», – отметил он. По словам Свищева, его комитет направил письма в Минспорта, Минцифры и в Российский футбольный союз с просьбой дать информацию, проводятся ли исследования поведения болельщиков.
В июне 2022 г. группа депутатов от КПРФ уже вносила в Госдуму законопроект об отмене Fan ID. По их мнению, ввод системы «имеет целью создать для органов власти широкий диапазон для ограничения прав доступа на спортивные мероприятия для нелояльных граждан». Также в пояснительной записке указывалось, что отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 млн руб., выделенных на оснащение стадионов системами контроля, которые можно будет «расходовать на развитие массового спорта». Правительство законопроект не поддержало.