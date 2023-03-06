КПРФ готовит законопроект об отмене Fan ID для большинства соревнований

Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Ведомостям», что «ни одной оформленной инициативы» он еще не видел и комментировать предложение считает преждевременным. Депутат сказал, что тоже «переживает» из-за низкой посещаемости стадионов, но призывает оценить «всю совокупность факторов», которые на нее влияют. «Мое мнение – Fan ID имеет лишь частичное отношение к невысокой посещаемости. Мы понимаем, что сейчас зима, погода, экономическая ситуация не самая простая, спецоперация», – отметил он. По словам Свищева, его комитет направил письма в Минспорта, Минцифры и в Российский футбольный союз с просьбой дать информацию, проводятся ли исследования поведения болельщиков.